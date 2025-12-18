A lo Breaking Bad: usaban un geriátrico para guardar droga en Córdoba y fueron atrapados

La Justicia de Córdoba ordenó allanar un geriátrico de la provincia y, tras el operativo policial, quedaron detenidas cinco personas acusadas de ocultar drogas en el lugar. La banda de narcotraficantes estaba integrada por tres mujeres, de 33, 45 y 25 años, y dos hombres, de 32 y 35, y, según determinaron las autoridades, tres de ellos son hermanos.

Tras el arresto del grupo de delincuentes, efectivos policiales realizaron allanamientos en los barrios de Marcos Juárez y La Fortuna, y Leones, localidad en la que se encuentra el geriátrico.

El modus operandi de la banda de narcos de Córdoba

De acuerdo a lo informado por la Policía, uno de los cinco miembros de la banda es el principal implicado en la venta de droga. Aparentemente guardaba los estupefacientes en el centro de ancianos para luego venderlos en su propio domicilio, vivienda suya en la que funcionaba el geriátrico. Este hombre tiene antecedentes penales, también vinculados al narcomenudeo, desde el año 2018.

"El geriátrico se utilizaba como punto de guardado de sustancias ilícitas. Además, el principal investigado comercializaba drogas en su domicilio con modalidad 'kiosco' y también realizaba delivery de las mismas", detallaron desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

La agencia Noticias Argentinas confirmó que la Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestró en los lugares de allanamiento más de 600 mil pesos, 135 dosis de marihuana y 23 de cocaína. Además, se llevaron dos automóviles y una escopeta calibre 16.

Los agentes policiales lograron determinar que la banda ejecutaba sus operaciones ilegales en tres puntos de venta. Además, tenían otros tres puntos de guardado de las sustancias. Los seis sitios ya fueron cerrados.

En este momento, los detenidos se encuentran en una sede judicial del barrio de Marcos Juárez a la espera de la imputación formal por parte de la Fiscalía del Fuero de lucha contra el narcotráfico.