Shakira no controló su emoción tras un show.

Shakira se encuentra en medio de un arrasadora gira mundial con su tour Las Mujeres Ya No Lloran, que comparte nombre con su más reciente material discográfico. En ese contexto, la colombiana no pudo soportar la emoción y estalló en lágrimas después del último show en México, donde rompió récords por las entradas vendidas.

En el video viralizado se puede ver a Shakira tras bambalinas sollozando de la emoción y abrazándose con los miembros de su equipo, quienes la felicitaban por su nuevo logro como artista. La voz de hits como Hips Don’t Lie y Whenever, Wherever mostró sus sentimientos por el nuevo logro al que llegó en su carrera.

Shakira marcó un hito al vender 780.000 entradas para sus presentaciones en el Estadio GNP, alcanzando un récord histórico. En Argentina, la expectativa no se queda atrás: tras agotar los tickets para los shows del 8 y 9 de diciembre en Vélez, agregó una tercera función el día 11.

"Esa mujer es increíble después de todo lo duro que paso en su vida personal. Hay tienes sus frutos con mucho orgullo sos mujer y lleva tu país en alto", "Dios nunca desampara a la mujer de verdad" y "Ella aún parece que no asimilia que es Shakira y lo que genera a nivel mundial" son algunos de los comentarios que dejó la gente en las redes sociales sobre el llanto de la cantante tras sus shows en México.

Shakira en vivo.

Shakira agrega una función en el Estadio Vélez de Buenos Aires

Después de agotar los tickets para el 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez Sársfield, Shakira confirmó un tercer show en Buenos Aires para el jueves 11 del mismo mes. La artista colombiana vuelve al país para cerrar la etapa latinoamericana de su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour, Estoy Aquí”, un homenaje también al tema que marcó el inicio de su carrera internacional. Tras recorrer la región con un récord de estadios completos y más de un millón de espectadores, la cantante se presentará con tres noches históricas en Buenos Aires.