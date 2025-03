Video viral: el insólito momento que vivió Shakira en el escenario por lo que le tiraron

Shakira fue sorprendida en medio de un show de su gira mundial.

Shakira está en uno de los momentos más exitosos de su carrera, en medio de una gira mundial con estadios repletos en países de varios continentes. La intérprete de canciones como Hips Don't Lie, Ojos Así y Suerte demostró fue tendencia en las redes recientemente por el momento vivido en uno de los shows del tour Las Mujeres Ya No Lloran, en el que mostró su profesionalismo.

La colombiana que conquistó al mundo con su música hace un repaso por los clásicos de toda su discografía en la setlist de su gira, además de interpretar varias de las canciones de su último disco, que le da nombre al tour. Además, los conciertos de Shakira tienen una gran puesta escenográfica, que incluye plataformas que bajan mecánicamente, y fue en una de ellas que la artista vivió el inesperado momento.

Mientras la compositora y cantante descendía hacia abajo del escenario a través de una plataforma, una bandera arrojada por una de las personas presentes en el público impactó contra su cara y, si bien se trató de un objeto suave y liviano, el impacto sorprendió a Shakira, quien se mostró algo descolocada en el momento. Un fan logró captar esa situación en un video y, al compartirlo en las redes, el posteo se hizo viral.

El comunicado completo de Shakira cuando suspendió su concierto en Lima por su salud

Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento.

Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche.

Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano.

Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes.

Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles.

Gracias por su comprensión, los quiero mucho.

Shak

El descargo de Shakira sobre su nueva gira mundial

La cantante hizo un posteo en sus redes sociales horas antes de subirse al escenario del primer show de su gira para contarles a sus fans lo que significa este paso en su carrera para ella. "Hoy es el día. En este momento, escribo estas líneas desde mi camerino. El reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una mujer que ha dejado hasta el último aliento en cada ensayo, en cada acorde, en cada paso", comenzó.

Después de su show en Río de Janeiro, la compositora les dedicó unas palabras a sus fans en redes: "¡Río! ¡No podría pedir una mejor multitud para empezar la gira! Gracias por todo su amor, cariño y energía en una noche inolvidable! São Paulo, ¿estás listo?".