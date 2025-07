Entradas para Shakira en Argentina 2025 para la nueva fecha del 9 de diciembre: precios y dónde comprar

Shakira anunció un nuevo recital en Vélez.

Shakira vuelve al país en medio de un furor impresionante por su llegada. La cantante colombiana agregó una segunda fecha para su arribo a Buenos Aires, después de agotar entradas el 8 de diciembre. De esta manera, se sumó un recital el 9 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield. Su presentación será en el marco de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, subtitulada “Estoy Aquí”, en homenaje al clásico que marcó su proyección internacional.

La artista nacida en Barranquilla llega a Argentina en el marco de una gira mundial que la llevará por varios países de Latinoamérica, después de pasar por Europa y Asia. Así las cosas, también visitará los Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay y Uruguay. Su arribo también coincide con los 30 años del lanzamiento de Pies descalzos, su tercer álbum de estudio y uno de los más icónicos de su carrera.

Por dónde comprar entradas para Shakira en Vélez el 9 de diciembre

Shakira realiza una gira mundial.

La preventa Santander Select Visa se puso a disposición a partir del lunes 7 de julio a las 10 en entradauno.com. Tras finalizarse esta primera preventa comenzará la preventa Santander Visa y luego se activó automáticamente la venta general. De este modo, las entradas están disponibles únicamente a través de entradauno.com, para todos los que quieran disfrutar de una noche que promete ser inolvidable.

Durante la semana, Shakira sorprendió a sus seguidores con un posteo en sus redes sociales, a través del cual anunció una modalidad participativa que definirá la lista de temas de sus shows: “Cuéntenme qué quieren que les cante y yo hago de rockola”, comentó. A través del hashtag #ShakiraCanta los fanáticos argentinos de la artista colombiana podrán votar su canción favorita para que la cante en exclusiva para ellos en Vélez por última vez.

"No quería irme con mi gira hacia Europa y Asia sin antes permitirme un último paso por América Latina. Necesitaba encontrarme con todos esos fans con los que no pude coincidir. La demanda superó todo lo que imaginábamos, y no teníamos cómo agregar más fechas porque el calendario ya estaba fijado desde hacía tiempo. Pero ahora hice ese espacio, ese hueco entre Estados Unidos y Europa–Asia, para vivir esta gira de celebración y despedida con mi gente latina", destacó Shakira en sus redes al anunciar las nuevas fechas.

Precios de las entradas para Shakira en Vélez