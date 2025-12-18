Vuelve Go, Skape La Fiesta: este sábado 20 de diciembre en Auditorio Sur

Go Skape, La Fiesta se dará en Auditorio Sur.

Tras el enorme éxito de su primera edición, Go! - Skape La Fiesta regresa con una propuesta renovada y con un invitado muy esperado: Sabago. A pedido de todos los que no pudieron asistir la primera vez, el evento vuelve para despedir el año con la mejor energía y el espíritu festivo que lo caracteriza.

El encuentro será el sábado 20 de diciembre en Auditorio Sur, la nueva casa de esta fiesta que ya es un clásico del sur para el público adulto que busca una noche distinta, divertida y llena de buena música. El evento tendrá dos pistas, dos experiencias: cachengue y electrónica. La de cachengue tendrá a la banda de Pinky de Un Poco de Ruido, trayendo todos los hits para cantar y bailar, además de DJ’s clásicos de la época, garantizando la nostalgia y el ritmo que define el espíritu de la fiesta.

Al mismo tiempo, la pista electrónica contará con el DJ Lucas Blanco junto a invitados especiales, con un set energético pensado para quienes buscan un sonido más actual y vibrante. Además, el evento contará con mesas VIP en todos los sectores, asegurando comodidad, atención preferencial y un espacio ideal para grupos.

Disfrutar de las fiestas y ser responsable

Ir a fiestas con amigos es una forma valiosa de fortalecer vínculos, compartir momentos de alegría y despejar la mente de las obligaciones cotidianas. Reírse, bailar y celebrar en compañía ayuda a reducir el estrés, mejora el estado de ánimo y genera recuerdos que quedan asociados a experiencias de bienestar.

Sin embargo, para que la diversión sea realmente positiva, es fundamental tomar los recaudos necesarios: moderar el consumo de alcohol, comer bien, hidratarse y respetar los propios límites permite disfrutar sin poner en riesgo la salud. Además, organizar con anticipación el regreso a casa, cuidar a los demás y mantener actitudes responsables contribuye a que la fiesta termine de la mejor manera.