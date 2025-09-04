Con la Fiesta del Pomelo como principal atractivo, Formosa dio a conocer su agenda turística para septiembre

El Ministerio de Turismo de Formosa dio a conocer la agenda de septiembre e invitaron a todos a participar de la variedad de actividades que se realizarán en las diferentes localidades de la provincia. El principal atractivo será la XLI Fiesta Nacional del Pomelo, programada para el próximo 13 y 14 de septiembre en Laguna Blanca.

Se trata de una organización conjunta del Gobierno provincial, la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Laguna Blanca, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la colaboración de distintos organismos estatales. El evento, tradicional en la región del NEA, tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Evita y contará con entrada libre y gratuita.

Habrá espectáculos musicales y la clásica expo-feria gastronómica, artesanal, institucional y comercial. Entre los artistas confirmados se encuentran Nicki Nicole, Soledad Pastorutti, Kapanga, Iván Ruíz, Ángelo Aranda, Christian Herrera y Hernán Arias, entre otros. Además, el domingo se sumarán doma y destrezas gauchas, junto a la presentación de músicos locales.

Las actividades destacadas

El viernes 5, de 14 a 17, se llevará a cabo el Telemach en el Anfiteatro de la Juventud de la capital. También comenzarán las Olimpíadas Deportivas 2025 por el Mes del Empleado Público, que se desarrollarán del 5 al 28 de septiembre, organizadas por el Instituto de Asistencia Social (IAS) y la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria.

Además, en el interior provincial, varias localidades celebrarán sus aniversarios:

Villa Escolar (91° aniversario) el domingo 7, con un acto en el Polideportivo Municipal.

(91° aniversario) el domingo 7, con un acto en el Polideportivo Municipal. Los Chiriguanos (84° aniversario) el lunes 8.

(84° aniversario) el lunes 8. Lucio V. Mansilla (120° aniversario) el lunes 15.

(120° aniversario) el lunes 15. Buena Vista (106° aniversario) el sábado 20, con un festival encabezado por el Indio Lucio Rojas.

(106° aniversario) el sábado 20, con un festival encabezado por el Indio Lucio Rojas. Pozo del Tigre (120° aniversario) con serenata el domingo 21 frente al municipio y festival el lunes 22 en la cancha municipal.

Mes de los Estudiantes

En el marco de las celebraciones estudiantiles, el miércoles 10 se realizará la Maratón Estudiantil en la Costanera capitalina; el martes 16 habrá una jornada de reflexión en Laguna Blanca; en Villa Escolar, del 16 al 20 de septiembre, se desarrollará el 1° Encuentro Estudiantil; mientras que en Laguna Naineck tendrá lugar la Estudiantina en el Polideportivo de la EPEP 19.

Asimismo, el sábado 27 se realizará la Fiesta de los Estudiantes Secundarios y la elección de la representante en el Galpón “G” del Paseo Costanero, de 20 a 1 horas, y finalmente la agenda se completa con actividades fijas en espacios como la Cruz del Norte, el Paseo Guadalupe Florece, el Patinódromo, el Paraíso de los Niños y en campings del interior provincial.