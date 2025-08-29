Turismo y producción: el NEA se lució en la feria Hotelga 2025 con una propuesta que combinó identidad y desarrollo

El Norte Grande se destacó en Hotelga, la feria de hotelería y gastronomía más importantes del país, en el que Formosa pudo destacarse mostrando su potencial turístico y productivo, a través también de su gastronomía local. El evento finalizará hoy luego de tres días llenos de sabor en el predio de La Rural, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Allí, la región del NOA y NEA pudieron mostraron su identidad turística, cultural y productiva con un espacio propio: el Paseo del Norte, donde se ofrecieron degustaciones, productos regionales y conferencias sobre sustentabilidad, innovación y desarrollo turístico. Cabe destacar que la provincia del norte se sumó al Paseo del Norte con una propuesta centrada en su identidad gastronómica, destacando la producción local que combina sabores ancestrales con innovación.

El plato que representó a Formosa

En el Torneo Federal de Chefs, donde Rodrigo Penayo y Ramón Torres representaron a la provincia, compitieron cocineros profesionales que trabajan hoy en un restaurante, hotel o empresa de catering en el país.

Por parte de los chefs locales, dieron a conocer el plato Surubí del Alba que según explicaron "evoca el amanecer en la ribera del río, cuando la niebla se eleva sobre el agua y los sabores del litoral comienzan a despertar. Representa el inicio de una experiencia culinaria sutil, equilibrada y con identidad regional. El medallón de surubí, acompañado de raíces como la mandioca y la batata, refleja ese primer calor del día: delicado, suave, pero lleno de carácter. El uso de cítricos y brotes aporta frescura, como los aromas que trae la brisa matinal del río", explicaron en el sitio Siempre Formosa.

Más actividades, más turismo

Misiones destacó la política de sostenibilidad aplicada a los alojamientos y emprendimientos turísticos de la tierra colorada y se expuso sobre el compromiso del sector privado. Además la provincia de tierra colorada sorprendió al público con sus tradicionales chips de mandioca de producción local.

Desde el Chaco, la propuesta estuvo vinculada a su fuerte tradición artesanal y a su política de promoción turística. Autoridades provinciales participaron de las actividades del Paseo, llevando muestras de productos y elaboraciones regionales.

La provincia de Corrientes realizó en el auditorio abierto la presentación “Corrientes, destino de tradición y vanguardia”, donde puso en valor su potencial turístico y cultural, combinando la fuerza de la tradición chamamecera, su gastronomía típica y propuestas de vanguardia para atraer visitantes.

Con estas participaciones, Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes finalizarán su presencia en una de las ferias más relevantes del país, donde empresarios, hoteleros y gastronómicos de todo el mundo generan redes de trabajo. Hotelga es reconocido como el encuentro más importante del sector hotelero y gastronómico en nuestro país, destinado exclusivamente a sus profesionales y referentes.