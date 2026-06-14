Murió Gaspi: así fue el choque de los helicópteros en Río de Janerio

La muerte de Gaspar Prim, conocido en redes como "Gaspi", sorprendió a millones de argentinos este domingo. Su deceso fue confirmado por las autoridades de Río de Janeiro. El joven de 23 años se encontraba a bordo de uno de los helicópteros que protagonizó un choque esta mañana en el barrio de Recreio dos Bandeirantes.

Según informó Globo, las víctimas fatales son seis, entre las que también se encontraban el cantante estadounidense Oliver Tree, el director de videoclips argentino Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza; la única víctima del otro helicóptero fue el piloto, Charles Marsillac.

Tras la colisión, uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos, según se ve en los videos e imágenes que circulan en redes sociales y medios de comunicación brasileños. El impacto generó un incendio de gran magnitud que se propagó rápidamente y alcanzó a cerca de 20 automóviles que se encontraban estacionados en el predio.

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron una intensa columna de humo negro elevándose sobre la zona, visible desde distintos sectores de la ciudad brasileña.

¿Cómo sigue la causa que investiga la muerte de Gaspi?

El caso será investigado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), confirmó la Fuerza Aérea Brasileña (FAB). El organismo es el responsable de analizar accidentes de aviación en Brasil. Según informó el medio citado, investigadores del Tercer Servicio Regional de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Seripa 3), con sede en Río de Janeiro, fueron convocados pocas horas después del hecho para iniciar las primeras tareas de campo.

El objetivo de esta etapa es preservar evidencias, documentar el estado de las aeronaves y reunir toda la información necesaria para reconstruir la secuencia que terminó con el choque de los helicópteros. Los especialistas realizarán una inspección completa de la zona del impacto y de los restos de ambas aeronaves.

Las pericias también estarán enfocadas en reconstruir los movimientos de las aeronaves antes del accidente. Para ello, se recopilará información técnica, documentación vinculada a los vuelos y testimonios de personas que hayan presenciado el choque o sus momentos previos.

Uno de los principales objetivos será establecer si existió algún problema mecánico, una falla en los sistemas de las aeronaves, un error humano o cualquier otra circunstancia que haya contribuido a la colisión. Los investigadores buscarán determinar con precisión qué ocurrió durante los minutos previos al impacto y cuál fue la secuencia que derivó en la tragedia.

¿Quién era Gaspi?

Gaspi nació el 28 de diciembre de 2002 y desde sus 16 años creaba contenido en redes sociales. Sus primeros videos fueron lanzados en YouTube a fines del 2018, donde relataba anécdotas de su vida personal con su humor característico. Al año siguiente, empezó la época de contenido viral para el joven, ya que iniciaría con sus clásicas entrevistas callejeras y consignas bizarras.

Este contenido no tardó en volverse sumamente famoso, ya que mantenía una línea de humor ácido, sumado al vocabulario particular que utilizaba el youtuber y su característico look de traje. A lo largo de estos años construyó un personaje reconocido entre las personas de su generación, quienes siguen consumiendo sus videos más viejos.

Llegó a cosechar más de 2 millones de subscriptores en YouTube, que lo siguieron pese al tiempo que se mantuvo inactivo. En 2025 participó de La Velada del Año 5, un evento en España entre influencers en donde boxeó ante el streamer Perxitaa, quien lo venció por Konck Out. Antes de morir, Gaspi contaba con un espacio en el canal de streaming Blender y continuaba creando contenido propio para sus redes sociales.