La línea D del Subte de Buenos Aires extenderá su horario los días en que la Selección Argentina dispute partidos nocturnos durante el Mundial 2026, ya que en la Ciudad habrá transmisiones en el marco del Fan Fest. Este martes el servicio funcionará hasta las 1 por el encuentro de Argentina vs. Argelia, que podrá verse en Plaza Seeber, Palermo.

La iniciativa tiene como objetivo garantizar la desconcentración rápida y segura de los miles de vecinos que se reúnan a seguir las transmisiones en el Fan Fest . El sábado 27, tras el partido de Jordania vs. Argentina, funcionará hasta las 2 de la madrugada.

Según informó el gobierno porteño, la experiencia mundialista también llegará a distintos puntos de la Ciudad, como la Peatonal de Villa Devoto y el Obelisco, entre otros. Y concentrará la fase eliminatoria en Parque Los Andes, Chacarita.

Las estaciones habilitadas

Una vez finalizado el horario habitual de la línea D, los trenes seguirán saliendo en ambos sentidos desde la estación Plaza Italia, la más cercana al Fan Fest. Los usuarios podrán descender en las estaciones Congreso de Tucumán, Olleros, Pueyrredón y 9 de Julio.

La extensión horaria del subte busca reducir la dependencia del transporte privado y, al mismo tiempo, potenciar la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo un transporte más eficiente y sustentable en zonas de alta concentración de personas.

No es la primera vez que el subte extiende sus horarios. Durante los partidos nocturnos que se disputan en el Estadio Monumental, y por los recitales masivos como Lali, Bad Bunny, Airbag, AC/DC y Oasis, entre otros. Asimismo, y como ocurre todos los viernes y sábados, la Línea B seguirá con servicio extendido. En ese sentido, el último tren desde Juan Manuel de Rosas saldrá a la 1, mientras que el último servicio desde Alem partirá a la 1.30. Las estaciones que permanecen abiertas fueron elegidas estratégicamente, en función de la cantidad de pasajeros y de la cercanía con los espectáculos: J.M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.

¿Dónde ver el partido de Argentina vs Argelia?