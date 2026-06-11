Cuánto sale el boleto de subte en junio 2026: el precio y las tarifas

Cuánto cuesta el subte en junio

Los usuarios del subte porteño comenzaron este mes con una nueva suba en las tarifas del transporte público. El aumento forma parte del esquema de actualización mensual que aplica la Ciudad de Buenos Aires y que toma como referencia la inflación más un adicional fijo para adecuar gradualmente los costos operativos del sistema.

De esta manera, el valor del viaje vuelve a aumentar durante junio 2026 y se suma a los ajustes que también impactan sobre colectivos, trenes y peajes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Cuánto cuesta el boleto de subte en junio de 2026

A partir del 1° de junio, el pasaje de subte para quienes utilizan una tarjeta SUBE registrada pasó de $1.490 a $1.558,54. La actualización también alcanza al Premetro, que mantiene el mismo criterio tarifario definido por el Gobierno porteño para el sistema de transporte administrado por la Ciudad.

El aumento forma parte de la política de actualización automática implementada durante los últimos meses, mediante la cual las tarifas se ajustan periódicamente para acompañar la evolución de los costos del servicio.

Cuánto golpea el bolsillo el aumento en el subte

Descuentos para pasajeros frecuentes

A pesar del incremento tarifario, continúan vigentes los beneficios para usuarios frecuentes. El sistema mantiene descuentos progresivos para quienes realizan una determinada cantidad de viajes mensuales, permitiendo reducir el costo efectivo del boleto a medida que aumenta la frecuencia de uso.

Los beneficios se aplican automáticamente sobre la tarjeta SUBE registrada y alcanzan a quienes superan:

20 viajes mensuales.

30 viajes mensuales.

40 viajes mensuales.

De esta manera, los pasajeros que utilizan diariamente la red de subterráneos pueden acceder a tarifas reducidas respecto del valor pleno del pasaje.

Cómo queda el transporte en la Ciudad de Buenos Aires

La actualización del subte se suma a los aumentos aplicados sobre las líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad.

Desde junio, el boleto mínimo de colectivo pasó a costar $788,41 para recorridos de hasta tres kilómetros.

Las nuevas tarifas para las líneas porteñas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros: $788,41.

$788,41. Entre 3 y 6 kilómetros: $876,05.

$876,05. Entre 6 y 12 kilómetros: $943,53.

$943,53. Entre 12 y 27 kilómetros: $1.011,07.

Todos estos valores corresponden a usuarios que cuentan con SUBE registrada.

Aumento en el subte para junio

Qué pasa con los trenes

Durante junio también se actualizó la tarifa ferroviaria. El boleto mínimo de tren pasó a ubicarse en $350 para quienes utilizan SUBE registrada, mientras que aquellos pasajeros que no tengan la tarjeta nominalizada deberán pagar $700. La actualización representa una suba de 12,9% respecto de los valores anteriores.

Aumentan también los peajes porteños

Los automovilistas tampoco quedaron al margen de los incrementos.

Desde junio, los peajes de la Ciudad de Buenos Aires registran una actualización del 4,6%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos livianos de hasta dos ejes y 2,10 metros de altura pagan:

$4.518,33 en horario normal.

$6.403,21 en horario pico.

En tanto, las motocicletas abonan:

$1.882,44 en horario normal.

$3.012,29 en horario pico.

Por su parte, los vehículos pesados de hasta dos ejes deben pagar: