Subte: este martes habrá una apertura de molinetes en la estación Federico Lacroze

Los metrodelegados del subte realizarán una apertura de molinetes para este martes de 7 a 8 en la estación Federico Lacroze de la línea B. La medida es a fin de protestar contra “los descuentos compulsivos salariales” aplicados por Emova.

Según el comunicado, “esta medida de autodefensa es la respuesta a la actitud ilegal de la empresa concesionaria EMOVA que en forma injustificada e ilegal realiza descuentos compulsivos de salario a trabajadores y representantes gremiales de la AGTSyP”. Ante esto, los trabajadores advirtieron que la empresa “intenta utilizar estos descuentos como extorsión buscando acallar nuestras denuncias de las pésimas y riesgosas condiciones del servicio de transporte subterráneo y de la red en la que trabajamos y en la que se transportan millones de personas”.

En este sentido, el sindicato detalló que presentó un requerimiento ante la Sala IX, Juzgado número 73 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que, a través de una medida cautelar, ordenó a Emova “a cesar en los descuentos de salarios a los actores identificados en el considerando que no se corresponda, estricta y acreditadamente, con causas objetivas que los sustenten con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio del derecho de huelga, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento debidamente comprobado”.

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“Queremos dejar de manifiesto que desde nuestra Asociación hemos presentado la denuncia pertinente en la sede de la Subsecretaria de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para alertar sobre el accionar de la empresa concesionaria, única responsable de este escenario de conflicto”, cierra el comunicado.

La respuesta de EMOVA

Por su parte, EMOVA dio a conocer los motivos por los cuales decidió aplicar dichos descuentos.“Emova informa, ante la medida anunciada en estación Lacroze por parte de un grupo de delegados de la Línea B para este martes a las 7 hs, que estas acciones gremiales responden a descuentos realizados a aquellos empleados que no cumplieron con sus horarios de trabajo establecidos sin justificación alguna. La compañía abonó los días trabajados y solamente se descontaron aquellos días en los que las personas no prestaron los servicios correspondientes”, apuntó la empresa.