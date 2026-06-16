Irak vs. Noruega: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 1 del Mundial 2026, según la IA

El Mundial 2026 continúa con su primera fase y, entre los partidos de este martes 16 de junio, se la Selección de Irak contra la de Noruega, por la primera fecha del Grupo I. El encuentro será en el Boston Stadium de Foxborough, Massachusetts, a partir de las 19 hs (hora de Argentina). Ambos conjuntos buscarán iniciar su camino mundialista de la mejor manera en una zona de alta complejidad que completan Francia y Senegal.

Irak vs. Noruega: quién gana el partido, según la IA

Al analizar el rendimiento individual de los planteles y los antecedentes previos, la inteligencia artificial determina que el claro favorito para ganar el partido es Noruega. El seleccionado europeo posee un plantel con mayor jerarquía en las principales ligas del mundo, un factor que inclina de forma definitiva la balanza de cara al encuentro de este martes.

La Selección de Noruega es la gran favorita a ganar el partido contra Irak

El poderío nórdico se sustenta en sus futbolistas de élite mundial. La principal amenaza es el delantero Erling Haaland, uno de los máximos goleadores del fútbol contemporáneo, cuya capacidad de definición en el área representa un desafío extremo para la defensa iraquí. Con el apoyo del mediocampista Martin Ødegaard, se espera la claridad y la dinámica necesarias para romper bloques defensivos cerrados. Complementados por la potencia de Alexander Sørloth en ataque, los europeos configuran un frente ofensivo sumamente temible.

Por su parte de Irak, llega a la cita mundialista dirigido por Graham Arnold llega a la cita mundialista con la ilusión de ser la sorpresa del grupo. El conjunto iraquí cuenta con futbolistas destacados en el ámbito asiático como el delantero Aymen Hussein y el mediocampista Zidane Iqbal, el seleccionado de Medio Oriente intentará plantear un partido de repliegue y transiciones rápidas. Sin embargo, la comparativa de planteles evidencia una brecha significativa en el ritmo de competencia internacional.

Las proyecciones de los modelos de simulación estadística otorgan a Noruega un 68% de probabilidades de quedarse con la victoria, frente a un 14% de posibilidades para Irak y un 18% para el empate. De acuerdo a la IA, Noruega asumirá el protagonismo de la posesión, desgastando a su rival hasta quebrar la resistencia defensiva.