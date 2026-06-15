Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la tercera semana de junio 2026

A cuánto compro el dólar más barato

El dólar más barato para comprar esta semana corta por el feriado del 15 de junio es el dólar Banco Nación que se ubica a $1.450, mientras que el oficial está apenas por encima, en $1.452. Casi en el mismo nivel se encuentra el dólar MEP o "´dolar bolsa" mientras que el blue alcanza los $1.460. En los últimos días, si bien hubo una leve corrección en el mayorista, el tipo de cambio se mantiene contenido gracias a las liquidaciones del agro y las emisiones corporativas, al mismo tiempo que el Banco Central continúa acumulando reservas.

¿Cómo se compran dólares oficial?

Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.

Compra digital (online- Home Banking)

Compra en efectivo (por ventanilla)

Cómo se pueden retirar los dólares sin restricciones:

Hay dos alternativas para hacerlo:

Cajeros automáticos : por ahora, sólo en algunos bancos tienen cajero automático que expende dólares. En la mayoría de los casos hay un sólo cajero habilitado.

Compra online y retiro físico: si comprás dólares desde tu banco online, luego podés ir a retirarlos por ventanilla sin tope, siempre que tengas los fondos en tu cuenta.

A cuánto se vende el dólar más barato

Reservas récord, pero los argentinos siguen eligiendo el dólar

El Banco Central atraviesa uno de los períodos de mayor acumulación de reservas de los últimos años. Tras abandonar la estrategia inicial de esperar que el dólar tocara el piso de la banda cambiaria para intervenir, la autoridad monetaria ya compró más de u$s10.000 millones desde el inicio de 2026 y acumula 100 ruedas consecutivas de adquisiciones en el mercado de cambios.

Sin embargo, mientras las reservas crecen, los argentinos siguen mostrando una fuerte preferencia por el dólar. Lejos de producirse el proceso de remonetización que esperaba el Gobierno, la demanda de pesos continúa débil y el dólar mantiene su lugar como principal refugio de valor para familias y empresas.

Los números reflejan esa contradicción. En el mismo período en que el Banco Central adquirió más de u$s10.000 millones para fortalecer sus reservas, las personas humanas compraron u$s11.366 millones. Es decir, los argentinos adquirieron incluso más dólares que los que logró acumular la autoridad monetaria.

Entre mayo y los primeros días de junio, el Central compró más de u$s2.870 millones y absorbió cerca del 21% de todo el volumen operado en el mercado cambiario. La magnitud de las adquisiciones permitió cumplir la primera meta de acumulación de reservas prevista por el Gobierno y avanzar hacia un nuevo objetivo de u$s17.000 millones.

BCRA sigue acumulando reservas en junio

Las reservas brutas alcanzaron así los u$s48.400 millones, el nivel más alto desde octubre de 2019. Desde la visión oficial, este desempeño fortalece la credibilidad del esquema cambiario y mejora la capacidad de respuesta frente a eventuales episodios de volatilidad financiera.

No obstante, la mejora de las reservas convive con una realidad que preocupa al equipo económico: la demanda de dinero no logra recuperarse. La desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria no alcanzaron para que los argentinos vuelvan a ahorrar en pesos ni para consolidar una mayor confianza en la moneda local. De hecho, el propio Banco Central reconoció en su último Informe de Política Monetaria que la remonetización sigue siendo una de las principales cuentas pendientes del programa económico. Mientras tanto, cada peso emitido para comprar dólares debe ser posteriormente absorbido para evitar presiones inflacionarias.