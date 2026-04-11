Quién ganará las elecciones en Perú, según la última encuesta

A menos de 24 horas para la elección presidencial en Perú, la última encuesta nacional de Datum para El Comercio, realizada entre el 1 y 4 de abril de 2026, pinta un panorama electoral muy fragmentado y competitivo. Con base en 3.000 entrevistas a nivel nacional, el estudio recoge la intención de voto de los principales candidatos, además de analizar diferencias por sexo, región y zona urbana o rural.

La candidata más votada sigue siendo Keiko Fujimori, con un respaldo del 14,5% a nivel nacional, seguida por Carlos Álvarez con un 10,9% y Rafael López Aliaga con un 9,9%. Sin embargo, un significativo 8,7% de los electores aún no define su voto, lo que añade incertidumbre a la contienda.

Comparando los resultados antes y después del debate presidencial, se observan movimientos importantes: mientras que Keiko Fujimori mantuvo casi estable su base electoral —del 18,5% al 18,1% en votos válidos—, Carlos Álvarez creció del 8,9% al 10,8%, consolidando su segundo lugar. En cambio, Rafael López Aliaga descendió del 13,3% al 10,3%, perdiendo terreno y quedando tercero.

El análisis histórico desde enero muestra que Keiko Fujimori osciló entre el 8,8% y el 13,0%, alcanzando un pico del 14,5% en abril tras el debate. Por su parte, Carlos Álvarez inició en 6,2% y fue en aumento constante hasta el 10,9%. López Aliaga, en cambio, exhibió una tendencia a la baja, con altibajos que lo dejaron en torno al 9,9%.

Otros candidatos como Jorge Nieto (6,0%), Ricardo Belmont (5,5%) y Roberto Sánchez (4,9%) mantienen una presencia moderada, pero sin avances significativos en las últimas semanas. Mientras tanto, figuras tradicionales como César Acuña, Carlos Espá y Yohny Lescano se ubican por debajo del 4%, reflejando una dispersión notable del voto.

La encuesta también revela que el grupo de “otros candidatos” suma un 12,3%, con nombres como Mario Vizcarra, George Forsyth y Enrique Valderrama, entre otros. Además, el voto en blanco, nulo o viciado se mantiene en el 8,1%, un indicador clave en esta elección fragmentada.

Muchas chances de segunda vuelta en Perú

El escenario apunta hacia una probable segunda vuelta, dado que la dispersión del voto dificulta la obtención de mayorías claras. Esto obligará a los partidos a buscar alianzas y consensos para gobernar en un contexto político muy dividido.

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