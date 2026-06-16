Una década después del Brexit, dos hermanos con posturas opuestas están decepcionados

FOTO DE ARCHIVO: Uns manifestante contraria al Brexit ondea una bandera con los colores nacionales de Ucrania durante una protesta frente al Parlamento en Westminster, Londres, Reino Unido

​Dos hermanos empresarios que mantenían posturas opuestas sobre el Brexit en el momento de la votación se sienten decepcionados diez años después. Para uno, se han desperdiciado ‌nuevas libertades, mientras que el otro lamenta ‌las complicaciones que ha supuesto para el comercio.

La desilusión que sienten Nigel Baxter, propietario de una empresa de vehículos comerciales, e Ian Baxter, dueño de una empresa de logística, por la salida de Reino Unido de la Unión Europea refleja el sentir generalizado en todo el país.

Casi seis de cada diez personas piensan ahora que Reino Unido se equivocó al votar a favor de salir de la UE, según una encuesta de YouGov del 9 de junio. ​El 52% de las personas ⁠que votaron el 23 de junio de 2016 a favor de la salida se ‌han dado cuenta de que les "vendieron un sueño", dijo Ian, de 60 ⁠años.

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Nigel, que hizo campaña a favor de la salida ⁠y vive en Nottingham, en el centro de Inglaterra, dijo que la desregulación, los recortes fiscales y la inversión extranjera que esperaba que trajera el Brexit no se han producido, y culpó ⁠al Gobierno de la falta de dinamismo.

"No hemos sabido sacar partido de algo ​que fue monumental en términos de la decisión", dijo Nigel, de ‌63 años.

REPERCUSIÓN EN EL COMERCIO

Para Ian, permanecer en ‌el bloque era la opción pragmática y la mejor manera de garantizar la prosperidad ⁠y la seguridad de Reino Unido.

No ha habido "consecuencias catastróficas" por la salida, dijo, pero a las empresas británicas les ha resultado mucho más difícil vender productos a la UE, que sigue siendo, con diferencia, el mayor socio comercial del país.

Irónicamente, gracias al Brexit, el negocio de ​logística de Ian, ‌también en Nottingham, ha crecido significativamente porque creó una filial para prestar servicios aduaneros que ayudaran a las empresas británicas a vender en la UE.

"En realidad, está prosperando a costa de nuestros clientes y de su comercio con la Unión Europea, que no es tan sólido como lo habría sido de otro modo", dijo. "Mi ⁠opinión sigue siendo que nunca debería haberse complicado tanto".

Además de estar en desacuerdo sobre el Brexit, los hermanos son seguidores de equipos de fútbol rivales, el Chelsea y el Arsenal, pero durante el debate sobre el Brexit han mantenido una estrecha relación.

No siempre fue así en el resto del país en 2016, cuando los ánimos se caldearon por el Brexit, con graves advertencias sobre el impacto económico de la salida y vallas publicitarias incendiarias que mostraban largas colas de migrantes.

EL BREXIT, CAMPO DE ‌BATALLA EN CUALQUIER LUCHA POR EL LIDERAZGO

Hoy en día, el ambiente en torno a esta decisión histórica es más moderado, eclipsado por nuevas fracturas en la sociedad, pero con unos votantes que siguen preocupados por asuntos similares: el estancamiento del nivel de vida, la falta de financiación de los servicios públicos y la inmigración.

"Para ser sincero, se me ha olvidado un poco", dijo Nigel.

Para Ian, ‌el Brexit sigue estando muy presente, y la cuestión ha resurgido como campo de batalla en una posible contienda por el liderazgo en el Partido Laborista, actualmente en el Gobierno.

Le complace que el actual ‌Gobierno, elegido en 2024, ⁠haya intentado forjar relaciones más estrechas con la UE, pero rechaza la idea de volver a incorporarse en peores condiciones.

"No estoy seguro de que la ​UE nos ofreciera el acuerdo tan ventajoso que teníamos entonces. (...) Dudo mucho que eso sea posible y, por lo tanto, no veo a Reino Unido reincorporándose a la UE", dijo.

Con información de Reuters