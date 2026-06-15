El presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel, responde preguntas durante una entrevista con Reuters en Fráncfort, Alemania

​Joachim Nagel, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, afirmó el lunes que ‌no habría un ‌alivio inmediato del repunte de la inflación provocado por los precios de la energía, incluso si el estrecho de Ormuz se reabriera pronto, ya que se necesitarán meses para que el suministro de petróleo se recupere hasta alcanzar los niveles previos ​a la guerra.

Funcionarios ⁠estadounidenses e iraníes anunciaron el domingo que ‌habìan llegado a un acuerdo para poner ⁠fin a su guerra y ⁠reabrir el estrecho, una vía clave para el transporte de energía, en un pacto preliminar que provocó una ⁠caída de los precios del petróleo .

No obstante, ​Nagel reafirmó su opinión de que ‌todas las opciones —es decir, ‌tanto mantener las tasas de interés estables como ⁠subirlas— siguen sobre la mesa para la próxima reunión de política monetaria del banco central, que se celebrará del 22 al 23 de julio.

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"No ​se vislumbra ‌ningún alivio en un futuro previsible", afirmó Nagel, presidente del Bundesbank alemán.

"Al contrario: incluso si el estrecho de Ormuz volviera a ser navegable pronto, se tardaría meses en ⁠que el suministro de petróleo volviera a la normalidad".

El BCE subió las tasas de interés por primera vez en casi tres años la semana pasada para intentar frenar la inflación antes de que el aumento de los costes energéticos, que ha seguido a una interrupción ‌del suministro sin precedentes vinculada a la guerra en Irán, se extienda aún más por la economía de la zona euro.

Nagel señaló que cabe esperar un nuevo repunte de la inflación cuando expiren las ‌medidas gubernamentales destinadas a limitar las subidas de los precios de la energía. Estas medidas, que incluyen un ‌descuento en el ⁠precio del combustible en las gasolineras de Alemania, moderaron la tasa de inflación ​en la zona euro en 0,4 puntos porcentuales en mayo, según Nagel.

Con información de Reuters