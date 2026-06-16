El desempeño de Nueva Zelanda ante Irán demuestra que merece estar en el Mundial, afirma DT Bazeley

El director técnico de Nueva Zelanda, Darren Bazeley, elogió a sus jugadores por su actuación combativa ‌que mostraron el lunes ‌en el empate por 2-2 contra Irán, a pesar de haber estado cerca de lograr su primera victoria en un Mundial.

Irán tuvo que remontar dos veces para conseguir un empate en su primer partido de la Copa del Mundo, un encuentro entretenido del Grupo G ​en el que ⁠Elijah Just, de Nueva Zelanda, anotó dos goles.

"Puede ‌que sea nuestra mejor actuación de la ⁠historia, o al menos la mejor ⁠desde que estoy involucrado con los All Whites, que es desde hace mucho tiempo. En general, creo que fue ⁠una actuación muy sólida y que le mostramos ​al mundo quiénes somos y quiénes ‌son nuestros jugadores", dijo Bazeley ‌en conferencia de prensa.

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El empate significa que los ⁠cuatro equipos del grupo tienen un punto después de que Bélgica empató 1-1 con Egipto más temprano el lunes.

Esto también significa que Nueva Zelanda, en su tercera ​participación en ‌la fase final, sigue sin conseguir un triunfo en un Mundial tras siete partidos.

Bazeley afirmó que su equipo generó suficientes momentos de calidad como para conseguir la victoria, pero reconoció que ⁠dolió quedarse tan cerca de ese triunfo tan ansiado.

"Venimos aquí para ganar, y hoy estuvimos a punto de hacer historia. No hemos ganado un partido en un Mundial, y hoy estuvimos muy cerca de lograrlo, y eso duele", se lamentó.

Todo apuntaba a que Nueva Zelanda aguantaría el resultado hasta ‌que Mohammad Mohebbi, de Irán, remató de cabeza un centro perfecto para igualar el marcador, un momento que Bazeley atribuyó a uno de los pocos fallos defensivos de su equipo.

Sin embargo, predijo que sus jugadores generarán más momentos ‌positivos durante el torneo.

"Hemos estado mejorando en los últimos años en lo que respecta a las actuaciones, y como he dicho ‌muchas veces, ⁠en cada partido que jugamos tenemos momentos contra buenos equipos en los que jugamos muy ​bien y creamos ocasiones. Hoy fuimos más consistentes en ese sentido", apuntó.

Con información de Reuters