La Rioja impulsa acuerdos con el sector farmacéutico para mejorar las prestaciones de salud

La Rioja avanza en una agenda conjunta con el sector farmacéutico para fortalecer el acceso a medicamentos y garantizar la continuidad de las prestaciones de salud. En ese marco, autoridades del Gobierno provincial, de la Administración Provincial de Obra Social (APOS) y representantes de las farmacias mantuvieron una reunión de trabajo en la que analizaron alternativas para brindar mayor previsibilidad económica al sector y mejorar las condiciones de atención de miles de afiliados riojanos.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Blanco; el secretario de Hacienda, Dante Herrera; y la titular de APOS, Claudia Ortiz, quienes dialogaron con representantes de la Cámara Farmacéutica Riojana (CAFRI) y del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja.

Uno de los principales ejes de la reunión fue la búsqueda de mecanismos que permitan reducir los plazos de pago y avanzar en soluciones para las deudas vencidas con las farmacias. El objetivo es otorgar mayor estabilidad al sistema, especialmente ante el aumento de la demanda de medicamentos que suele producirse durante los meses de invierno.

Las partes también analizaron distintas alternativas vinculadas a la carga impositiva que afronta el sector farmacéutico. Entre los planteos se encuentra la posibilidad de revisar la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos sobre la venta de medicamentos, teniendo en cuenta que se trata de productos con precios regulados y que en otras provincias cuentan con esquemas tributarios diferenciales.

Otro de los puntos abordados estuvo relacionado con la continuidad de las estrategias de articulación con la industria farmacéutica, una herramienta considerada fundamental para mejorar las condiciones de acceso a los medicamentos y sostener el funcionamiento de las más de cien farmacias que forman parte de las entidades representativas del sector en todo el territorio provincial.

Desde los distintos sectores remarcaron el papel central que cumple APOS dentro del sistema sanitario riojano. La obra social provincial mantiene una estrecha vinculación con las farmacias y la industria farmacéutica, movilizando mensualmente recursos que permiten garantizar prestaciones esenciales, sostener puestos de trabajo y asegurar la provisión de medicamentos a miles de afiliados.

En ese sentido, se destacó la importancia del diálogo permanente entre el Estado provincial y los actores vinculados a la cadena farmacéutica como una herramienta clave para encontrar soluciones ante los desafíos que enfrenta el sector.

La reunión concluyó con el compromiso de continuar trabajando de manera articulada para fortalecer el sistema de salud provincial, garantizar la continuidad de las prestaciones y generar mejores condiciones de acceso a los tratamientos médicos para las familias riojanas.