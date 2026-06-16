El técnico de Irán dice que el equipo está "oprimido" por el caos de viajes en el Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Irán vs Nueva Zelanda - Estadio de Los Ángeles, Inglewood, California, EEUU - 15 de junio de 2026. Jugadores de Irán se reúnen en el campo antes del partido

Por Joe Brock y Ed ​White

INGLEWOOD, Estados Unidos, 16 jun (Reuters) - El seleccionador de Irán, Amir Ghalenoei, dijo el lunes que su equipo estaba siendo "oprimido" debido a cambios ‌de viaje de última hora ‌derivados de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, y añadió que la perturbación había afectado a su rendimiento tras un empate 2-2 con Nueva Zelanda.

La federación iraní de fútbol había negociado un traslado tardío de la concentración del equipo desde Arizona a México en medio de la incertidumbre sobre los visados estadounidenses y de una creciente sensación de que la presencia ​de la plantilla en ⁠Estados Unidos debía reducirse al mínimo, dijo a Reuters el embajador ‌de Irán en México.

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Ghalenoei, de 62 años, dijo que habían ⁠sufrido nuevas alteraciones, ya que Irán esperaba ⁠permanecer la noche del lunes en Los Ángeles, pero en cambio se le exigió regresar de inmediato a México.

"Se suponía que íbamos a quedarnos aquí esta ⁠noche para recuperarnos y volver mañana al mediodía, pero no nos ​lo han permitido", dijo Ghalenoei. "Para ser honesto, no ‌tengo idea de por qué. Creo que ‌quizá nuestro equipo es el más oprimido de todo el Mundial".

No ⁠dijo quién había impuesto la restricción.

El Departamento de Estado estadounidense no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La previa del partido había estado marcada por el ​drama fuera ‌del campo, con el equipo jugando en suelo estadounidense apenas 24 horas después de que se anunciara un acuerdo de paz para poner fin a la guerra que comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán en febrero.

El delantero iraní Mehdi Taremi dijo ⁠que las restricciones les impedían jugar lo mejor posible en el torneo.

"No es bueno para nosotros. Creo que no es bueno para el fútbol", dijo. "Creo que la FIFA tiene que ayudarnos más que esto".

Taremi describió un ambiente apresurado el domingo, con el viaje de Tijuana a Los Ángeles, luego al hotel y finalmente al estadio para ver el terreno de juego. Deberían haber tenido dos días para ‌instalarse en Los Ángeles, añadió.

"Es muy malo y afecta a nuestro equipo, y sólo queremos paz", dijo Taremi, quien agregó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había visitado el vestuario de Irán el lunes.

El técnico Ghalenoei también destacó la ausencia de miembros clave del equipo de apoyo, con algunos dirigentes ‌y representantes de medios imposibilitados de viajar por restricciones de visado, lo que obligó a los entrenadores a asumir responsabilidades adicionales en el banquillo.

"Nuestro equipo directivo, muchos ‌de ellos no ⁠están aquí", dijo.

"Tuvimos que encargarnos nosotros mismos de esas funciones".

Pese a las alteraciones, Ghalenoei elogió a sus jugadores por su ​resiliencia al lograr un empate, aunque dijo que las exigencias del viaje habían pasado factura, con varios futbolistas sufriendo calambres, algo que vinculó al cansancio por los desplazamientos adicionales.

(Edición de Peter Rutherford; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)