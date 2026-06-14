Domingo con frío extremo en Argentina: provincias están bajo alerta amarilla por bajas temperaturas?

Gran parte del país sintió un marcado descenso en las temperaturas debido al ingreso de una masa de aire frío.

Este domingo 14 de junio, gran parte del país sintió un marcado descenso en las temperaturas debido al ingreso de una masa de aire frío. Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) decidió emitir una alerta amarilla por frío extremo y vientos intensos que afecta a varias provincias argentinas.

La advertencia alcanza a sectores de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el sur y oeste de Córdoba, San Luis, San Juan y algunas zonas del oeste de Chubut. Este nivel de alerta indica que las condiciones climáticas pueden generar un efecto leve a moderado sobre la salud, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Durante la mañana, el frío intenso se combinó con viento frío y bancos de niebla en distintas regiones, lo que incrementó la sensación térmica y redujo la visibilidad en algunos lugares. Además del frío, el SMN mantiene vigente otra alerta amarilla por vientos fuertes para el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Según el pronóstico, los vientos provendrán del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora en ciertas áreas. Estas condiciones podrían ocasionar complicaciones momentáneas y dificultar el desarrollo habitual de actividades al aire libre.

Ante estas circunstancias, el organismo meteorológico difundió recomendaciones para minimizar riesgos y proteger la salud de la población. Se aconseja abrigarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al frío y prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes sufren enfermedades crónicas.

El SMN también alerta sobre la posibilidad de que estas condiciones climáticas afecten la rutina diaria, por lo que se recomienda estar atentos a nuevas actualizaciones y a las indicaciones de las autoridades locales para garantizar la seguridad de todos.

El frío llegó para quedarse: pronóstico extendido.