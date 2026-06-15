Hijastro del príncipe heredero de Noruega es condenado por violación a cuatro años de prisión

FOTO DE ARCHIVO. Un boceto judicial muestra a Marius Borg Hoiby en el estrado de los testigos en la sala 250 del Tribunal de Oslo, Oslo, Noruega

Por Gwladys Fouche y ​Ilze Filks

OSLO, 15 jun (Reuters) - El hijastro del príncipe heredero Haakon de Noruega fue declarado culpable de dos cargos de ‌violación, así como de ‌violencia doméstica y otros delitos, y condenado a cuatro años de prisión, resolvió el lunes un tribunal de Oslo.

Marius Borg Hoiby, de 29 años, que se incorporó a la familia real cuando su madre, Mette-Marit, se casó con Haakon en 2001, fue absuelto de otros dos cargos de violación.

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Hoiby se había declarado inocente ​de los cargos más ⁠graves que se le imputaban, entre ellos los de violación, ‌aunque admitió algunos de menor gravedad, y puede ⁠recurrir el veredicto.

La fiscalía había pedido ⁠que Hoiby fuera condenado a siete años y siete meses de prisión.

El juicio, de siete semanas, mantuvo en vilo al país nórdico, ⁠con detalles sobre la adicción a las drogas de ​Hoiby, videos de encuentros sexuales grabados por él ‌mismo y más de 800 mensajes ‌electrónicos incorporados como prueba. Una presunta violación tuvo lugar ⁠en el sótano de la residencia familiar del príncipe heredero, según se expuso ante el tribunal.

DAÑO A LA POPULARIDAD DE LA FAMILIA REAL

El interés por el caso se vio reforzado por ​el contraste entre ‌la imagen impecable de la familia real y las presuntas acciones de Hoiby expuestas ante el tribunal, dijo Ketil Raknes, profesor asociado de comunicación política en la Universidad de Ciencias Aplicadas Kristiania.

El caso, junto con otras ⁠crisis, ha contribuido a un descenso de la popularidad de la familia real.

Coincidió con la disculpa de la princesa heredera Mette-Marit por su "falta de criterio" al mantener contacto con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein después de que este fuera condenado en 2008.

Una encuesta de Norstat publicada el 21 de febrero —durante el juicio— mostró una caída ‌en el número de noruegos partidarios de mantener la monarquía hasta un mínimo histórico del 60%, frente al 70% de enero, y un aumento del 19% al 27% entre quienes querían un sistema de Gobierno diferente.

En mayo, la familia real recuperó algo de popularidad, con ‌un 64% de los encuestados por Norstat a favor de la monarquía y un 23% partidario de un sistema de Gobierno diferente.

"Fue (...) una ‌crisis perfecta para ⁠la familia real porque tuvieron dos crisis al mismo tiempo. Y recibieron muchas críticas por la forma ​en que gestionaron los archivos de Epstein", dijo Raknes.

Con información de Reuters