El BCE debe hacer más para contener las presiones inflacionarias, dice Kazimir

FOTO DE ARCHIVO: Se observan nubes oscuras sobre el edificio del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, Alemania

​El Banco Central Europeo ha dado el primer paso para contener las ‌presiones sobre los ‌precios, pero cada vez está más claro que debe hacer más, dijo el lunes Peter Kazimir, gobernador del banco central de Eslovaquia y responsable de política monetaria del BCE.

El BCE ​subió las ⁠tasas de interés el jueves por ‌primera vez en casi tres ⁠años, en un ⁠intento por contener la inflación antes de que un aumento de los costos de ⁠la energía, provocado por la ​guerra de Estados Unidos e ‌Israel contra Irán, ‌se extienda de forma más amplia ⁠por la zona euro.

"Este no es momento para la complacencia ni la vacilación", dijo Kazimir en un artículo ​de ‌opinión.

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"Es probable que los costos energéticos más altos permanezcan con nosotros más tiempo de lo que muchos esperaban. Incluso con el ⁠marco de paz entre Estados Unidos e Irán recién anunciado, el daño en Oriente Medio no puede deshacerse de la noche a la mañana".

Kazimir dijo que los efectos de segunda ronda de las ‌subidas de los precios de la energía se materializarían si el BCE no actuaba.

"Hemos dado un primer paso hacia la contención de las presiones sobre los ‌precios a medio plazo", afirmó. "Pero la misión no está completa. Con la información disponible ‌hoy, es ⁠cada vez más evidente que la política monetaria tiene más ​trabajo por hacer".

Con información de Reuters