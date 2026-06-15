Zelenski dice que se ofreció a reunirse con Putin en la cumbre del G7

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, asiste a una conferencia de prensa durante la reunión de primeros ministros del Grupo de Cooperación Nórdico-Báltico (NB8) en Tallin, Estonia

El ​presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el lunes que había propuesto reunirse con Vladimir Putin en la cumbre ‌del G7 que se ‌celebra esta semana en Francia para mantener conversaciones destinadas a poner fin a una guerra que ya dura cuatro años, pero que el líder ruso no estaba dispuesto a dialogar.

Zelenski, en declaraciones realizadas en un monasterio histórico de Kiev que resultó dañado en un ataque nocturno de Rusia, dijo ​que Estados Unidos ⁠había aceptado invitar a Putin a la reunión, que comienza ‌más tarde este lunes en Évian-les-Bains.

"Transmitimos el ⁠mensaje de que estamos dispuestos a ⁠reunirnos con Putin durante el G7, porque Trump estará allí y Macron también, es decir, los europeos más Estados Unidos. Creo ⁠que es una buena, muy buena oportunidad para reunirnos ​todos juntos", dijo Zelenski a los periodistas ‌en inglés.

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"Europa y Estados Unidos ‌estaban de acuerdo y Rusia demostró una vez más ⁠que (...) no está dispuesta a dialogar", dijo.

Un representante ucraniano dijo que Zelenski había comunicado a los estadounidenses y al presidente francés, Emmanuel Macron, la propuesta de mantener conversaciones en ​el G7. ‌Ucrania también entregó la invitación directamente a sus homólogos rusos, pero no recibió una respuesta clara, según el representante.

La oficina de Macron no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En una carta abierta a ⁠Putin este mes, Zelenski se había ofrecido a reunirse para mantener conversaciones cara a cara y había sugerido que la guerra estaba aumentando la presión sobre la economía rusa. En respuesta, Putin dijo públicamente que no veía motivos para una reunión y que los ataques con drones de largo alcance de Ucrania no ‌suponían una amenaza económica.

Al menos 10 personas murieron en el ataque nocturno de Rusia contra Kiev y la ciudad nororiental de Járkov el lunes.

Zelenski acusó al líder ruso de comportarse de forma "cínica" al lanzar el gran ataque apenas unas horas después ‌de hablar por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Zelenski afirmó que su prioridad en la reunión del G7 sería ‌conseguir más sistemas ⁠de defensa aérea para protegerse de los ataques rusos.

"Nos reuniremos con los europeos y también con ​el presidente Trump; hablaremos con él sobre cómo presionar a Putin para que ponga fin a esta guerra", dijo.

(Edición de Daniel Flynn y Peter Graff; editado en español por Patrycja Dobrowolska)