El primer ministro de Noruega corre con la prensa antes del debut de su selección en el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, camina frente a Downing Street en Londres, Reino Unido

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, ofreció una rueda de prensa diferente ‌antes del primer ‌partido de su país en el Mundial, frente a Irak en Boston: salió a correr con los medios noruegos, seguido de cerca por guardaespaldas y agentes del Servicio Secreto estadounidense.

Invitado al partido por la FIFA y por la presidenta de la ​Federación Noruega de ⁠Fútbol, Lise Klaveness, el enérgico jefe de ‌Gobierno de 65 años vistió una camiseta ⁠de entrenamiento y pantalones cortos ⁠de Noruega mientras recorría las calles con los periodistas desplazados, respondiendo preguntas sobre la marcha, con personal ⁠del Servicio Secreto siguiéndolos a pie y ​en bicicleta.

"Es un buen viaje para ‌hacer, uno que no trata ‌principalmente de trabajo, sino de una faceta ⁠del cargo que es muy emocionante", dijo Støre a los periodistas.

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El líder laborista, que asumió el cargo en octubre de 2021, puso el acento ​en la ‌fortaleza del colectivo al evaluar las posibilidades de Noruega en el Grupo I, donde se enfrentará a Irak, Senegal y Francia en su primera fase final de un ⁠Mundial desde 1998.

"Siempre hemos tenido buenos jugadores. También los tenemos ahora, muy buenos jugadores, pero si no funcionan como equipo, incluso los mejores jugadores pueden fracasar", afirmó Støre.

Noruega cuenta con uno de los grandes nombres del fútbol en el delantero Erling Haaland, de lejos ‌el jugador más conocido de la plantilla de Stale Solbakken.

"Es el mejor delantero del mundo, no se llega a esa posición por casualidad. Es espectacular. Se ha convertido en una megaestrella, está en la ‌misma liga que los mejores", elogió Støre.

El primer ministro reveló que volvería a casa directamente después del partido ‌contra Irak ⁠y no pudo resistirse a ofrecer un último consejo al equipo mientras ultimaba ​su preparación.

"Los jugadores individuales marcan goles, pero los equipos ganan partidos", dijo.

Con información de Reuters