Macri ignoró el cumpleaños de Bullrich pero prepara un desembarco de alto voltaje en Mar del Plata

En medio de rumores de acercamientos, de momento desmentidos desde los campamentos involucrados, Mauricio Macri decidió no contactar a Patricia Bullrich por su cumpleaños, pese a que ella sí lo había saludado por su natalicio en febrero, según contó en una entrevista hace algunos meses. El expresidente, envuelto en la fiebre mundialista, no le envió un mensaje a su exministra pero sí diagramó una actividad política de alto vuelo en la provincia de Buenos Aires: desembarcará en Mar del Plata, el cuarto municipio bonaerense más poblado.

Karina Milei no se perdió los múltiples festejos de Bullrich. Estuvo el jueves 11 de junio, con la torta y la publicación en redes sociales, y también el sábado, en un bar porteño donde todos juntaron plata para pagar la cuenta, ya que la senadora no suele costear los gastos ajenos. La hermana del Presidente le regaló ropa, mientras que Patricia le había regalado, en su momento, una costosa cartera de cuero. En su despacho en el Senado, su equipo de colaboradores y amigos le acercaron otros presentes pese a que ella había pedido no hacerlo. Entre las múltiples bolsas se llegaba a divisar alguna de joyería.

Nadie quiso que el cambio de década pasara desapercibido. El otro que cumplió años por estas horas fue Donald Trump, quien le lleva diez años de ventaja. La comparación fue destacada en X por Juan Pablo Arenaza, legislador porteño y mesa chica de Bullrich: “Trump cumple 80, el presidente @LulaOficial tiene 80 y es candidato nuevamente. A los 70 sos una PIBA. ¡Increíble! Todos los laberintos que hay que recorrer”, le dijo a su amiga. Como contó El Destape, ella tiene muy presente los datos de los mandatarios que ganaron elecciones cerca de los 70 años y se abraza a esa idea para cumplir el deseo que repite desde hace décadas: llegar a la Jefatura de Estado.

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En el Senado, Bullrich tendrá desafíos inminentes. El miércoles habrá una reunión de Labor Parlamentaria para definir una sesión que debería tener al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada como protagonista, pero que va a estar cruzada por el escándalo de Manuel Adorni, quien finalmente asistirá a la Cámara Alta el 2 de julio.

Hasta el PRO se enojó y le soltó la mano al jefe de Gabinete: “Tenemos el escándalo en el que terminó la designación de Adorni como jefe de Gabinete, una situación que fue advertida por Mauricio el mismo día de su designación. Perdimos demasiado tiempo para comprobar que lo que había sido anunciado finalmente sucedió”, analizó Fernando de Andreis, dirigente clave, secretario general del partido amarillo y mesa chica de Macri, en un posteo titulado “NOS PREPARAMOS PARA GANAR”.

El domingo, desde el PRO decidieron homenajear a Jorge Luis Borges en un nuevo aniversario de su muerte con la Oda escrita en 1966 por los 50 años de la Declaración de la Independencia, donde considera que la Patria no es algo estático o heredado que se contempla con nostalgia, sino un acto perpetuo y una construcción colectiva diaria. Un día después, advirtieron que no miran trofeos y que se preparan para ganar.

El posteo de De Andreis destaca el “orgullo” por “las batallas que tuvimos que dar para llegar hasta acá”, pero advierte que su “vitalidad depende de lo que va a venir”, a partir de la reconstrucción de “los vínculos con miembros del PRO, una etapa indispensable después del daño que produjo entre los dirigentes la fallida interna de 2023 entre Patricia y Horacio” Rodríguez Larreta. Reivindica la “defensa de la democracia” durante esta gestión al sostener la administración de Javier Milei y anticipa que ahora están “trabajando para proyectar una fuerza consistente y responsable con capacidad de gobierno”.

El 26 de junio, Mauricio Macri estará en Mar del Plata en una nueva edición de la gira “Próximo Paso”, justo un día antes del tercer partido de la fase de grupos de la Selección argentina contra Jordania. El encuentro tendrá la misma estructura que los realizados en Chaco, Mendoza y Santa Fe, donde mantuvo reuniones más reducidas con los gobernadores correspondientes —todos radicales y exsocios de Juntos por el Cambio— y, luego, el evento principal con el líder PRO como orador central. Este martes, el PRO nacional y bonaerense comenzarán a organizar los detalles.

En principio, según medios locales, Macri estará acompañado por el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo; la vice e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y De Andreis. Además, se espera la presencia de Guillermo Montenegro, alcalde en uso de licencia y actual legislador bonaerense. El objetivo es el mismo de cada escala: ordenar la tropa, mostrar volumen político y fortalecer la identidad del espacio.