Irán remonta y empata 2-2 con Nueva Zelanda en el Mundial

Irán remontó dos veces para conseguir el lunes un ‌empate por ‌2-2 con Nueva Zelanda en su primer partido del Mundial, después de un encuentro de ida y vuelta que se disputó en el contexto de las protestas de ​los aficionados ⁠iraníes contra el gobierno de ‌Teherán.

Nueva Zelanda se adelantó en ⁠el minuto 7 ⁠cuando Elijah Just remató de volea desde dentro del área tras una asistencia ⁠de Chris Wood. Irán ​empató merecidamente en el ‌minuto 32 con un ‌golazo de Ramin Rezaeian desde cerca ⁠que desató la euforia entre la afición, mayoritariamente iraní, que llenó el estadio de Los ​Ángeles.

El excepcional ‌Just, extremo del Motherwell de 26 años, volvió a poner a Nueva Zelanda por delante en el minuto 54, ⁠elevando el balón por encima del portero Alireza Beiranvand tras otra asistencia de Wood. Pero Irán volvió a reaccionar 10 minutos después cuando Mohammad Mohebbi cabeceó el balón al fondo ‌de la red tras pegar en el segundo palo para igualar el marcador.

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Irán regresará a Los Ángeles para enfrentarse a Bélgica, mientras que Nueva ‌Zelanda se medirá a Egipto en Vancouver en los próximos partidos del Grupo ‌G ⁠que se disputarán el domingo.

Más temprano el lunes, Bélgica ​empató 1-1 con Egipto.

Con información de Reuters