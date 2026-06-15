El peronismo federal reunió a 1.600 dirigentes y busca una alternativa para 2027

Con la presencia de más de 1.600 dirigentes, entre ellos intendentes, legisladores, delegados de la Confederación General del Trabajo (CGT) y representantes de distintos sectores productivos, un sector del peronismo federal celebró este lunes en Concepción del Uruguay un plenario nacional. Bajo la consigna "El Peronismo Debate para ser Alternativa Nacional", la jornada concluyó con la elaboración de un documento orientado al desarrollo agroindustrial y con fuertes críticas al modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El encuentro se hizo en el Salón Malvinas Argentinas del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay y contó con la presencia de más de 40 intendentes de distintas provincias, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, referentes universitarios, organizaciones sociales y representantes del sector productivo. La actividad se inscribió en el proceso político iniciado el pasado 1° de mayo en Parque Norte, donde distintos sectores del peronismo acordaron priorizar la discusión de ideas y propuestas antes que el debate sobre candidaturas.

Durante la jornada, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz destacó que el objetivo es que "las decisiones del peronismo que viene se tomen en función de representar y reflejar a la Argentina federal". Además, sostuvo que resulta necesario profundizar el debate sobre "los principios de orden económico, equilibrio fiscal y equilibrio social con la gente adentro". En esa línea, afirmó que "no hay economía que funcione con la gente pasándola mal" y remarcó que el espacio tiene "un único objetivo que es sacar del enorme sufrimiento al pueblo argentino".

Qué propuso el documento final y cuál fue la palabra de los principales oradores

Uno de los principales resultados del encuentro fue la presentación de un documento denominado "Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria". La iniciativa propone una agenda orientada a fortalecer el sector agroindustrial mediante mejoras en infraestructura logística, desarrollo tecnológico, innovación productiva y nuevos marcos regulatorios, entre ellos una ley de semillas y una ley de riego. El texto también plantea superar la visión del agro como una simple fuente de recursos fiscales y consolidarlo como un motor estratégico para el desarrollo económico nacional.

La discusión estuvo atravesada por la necesidad de construir una propuesta que combine equilibrio fiscal con crecimiento económico y generación de empleo. Los participantes coincidieron en que el desarrollo del país "requiere una estrategia que articule campo, industria, ciencia, tecnología y trabajo", con una mirada federal que sea "capaz de atender las particularidades de cada región".

El titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, sostuvo que el desafío del peronismo es enfrentar lo que definió como "un modelo de país financiero y primario". "Nosotros pensamos una Argentina productiva, donde el trabajo sea el eje central de la organización económica y de la vida de los argentinos", afirmó. Además, cuestionó al Gobierno nacional al señalar que el peronismo debe defender "a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que están perdiendo el trabajo por culpa de Milei".

Por su parte, el diputado nacional Guillermo Michel planteó que, para él, la discusión de fondo excede la coyuntura económica. "Lo que está en juego en esta elección no es únicamente un programa económico, sino el modelo social que queremos para nuestro país", afirmó. El exdirector de Aduanas también cuestionó las políticas oficiales al advertir que buscan "peruanizar la economía argentina", con una sociedad más desigual y una clase media debilitada.

Preocupación por la situación de Granja Tres Arroyos y defensa del empleo

Aparte del plenario político y creación del documento, la actividad incluyó una reunión con trabajadores de Granja Tres Arroyos, representantes sindicales y dirigentes de la CGT. Allí, los referentes del espacio expresaron preocupación por la situación de la principal empresa avícola de la región y por el impacto que la crisis tiene sobre cerca de mil puestos de trabajo.

De esa parte del evento participaron Tolosa Paz, Michel y Olmos, además del intendente bonaerense Federico Achával y la ex ministra de Trabajo, Kelly Olmos. También participó el triunviro de la CGT, Cristian Jerónimo, quien se comprometió de llevar el compromiso de trasladar esta preocupación "al ámbito de la CGT" y avanzar en el análisis de iniciativas legislativas que contribuyan a "preservar el empleo y fortalecer al sector avícola."