El peronismo mueve fichas ante un panorama político en ebullición

Con un Gobierno que no deja de perder capital político por sus escándalos de corrupción y una economía deprimida, el peronismo acelera sus movimientos para posicionarse en un tablero que, a priori, se le presenta propicio. El gobernador Axel Kicillof continúa trabajando con paciencia en el armado de una estructura, esta semana con énfasis en el interior bonaerense, un electorado más esquivo que el del GBA. El senador Sergio Uñac, quien días atrás anunció sus aspiraciones presidenciales, se mostró en un encuentro con gobernadores, en su objetivo de convertirse en la expresión del peronismo federal. En tanto, el diputado Máximo Kirchner volvió a impulsar la idea de una candidatura de Cristina Kirchner aun cuando la inhabilitación judicial impida su concreción. La apuesta sería reforzar el planteo de proscripción y ordenar al espacio detrás de una candidatura alternativa, aunque en el entorno de la ex presidenta ponían un asterisco sobre esta posibilidad.

Los analistas coinciden que, para ganar en las elecciones de 2027, el peronismo necesita conseguir una amplia ventaja en la provincia de Buenos Aires que le permita neutralizar los resultados adversos que pueda llegar a tener en provincias de la región centro. En ese sentido, asimilan a los electores del interior bonaerense al de provincias como Santa Fe o Entre Ríos, con fuerte incidencia del voto agropecuario. La recorrida de esta semana de Kicillof y sus funcionarios por localidades como Pergamino, Ramallo, San Pedro, Carlos Tejedor y Coronel Pringles buscó acercarse a esos electores. En el entorno del gobernador sostienen en que su fuerte es el cara a cara y que en esos encuentros desarma prejuicios y gana simpatías.

Los involucrados coinciden en que los diálogos cruzados para organizar la despedida del Indio Solari se limitaron a esa cuestión específica y que, por fuera de eso, todo sigue como antes. Con todo, esta semana, Kicillof y la plana mayor del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) fue en fática en el reclamo contra la prisión de Cristina Kirchner al cumplirse un año de la condena judicial. Además, confirmaban que estarán el sábado 20 participando del acto en Parque Lezama y banderazo por la liberación de la ex presidenta. "Vamos a participar como hacemos de todas las actividades que reclaman por la inocencia de Cristina", aseguraban desde su entorno.