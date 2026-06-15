El riesgo de ébola para el Mundial es "extremadamente bajo", pero EEUU está preparado, según expertos

Una bandera nacional de Estados Unidos ondea en el puente George Washington, entre Nueva Jersey y Nueva York

El riesgo de ​que un viajero infectado con el ébola pueda llegar a Estados Unidos durante el Mundial de Fútbol de 2026, que comenzó la semana pasada, es bajo, pero no nulo, y si eso ocurriera, los hospitales estadounidenses están preparados para actuar, según afirman los ‌expertos en enfermedades infecciosas del país.

No siempre fue así.

Durante ‌el brote de ébola de 2014 en África Occidental, un hombre liberiano, Thomas Eric Duncan, llegó a un hospital de Dallas con síntomas de ébola y fue rechazado antes de ser ingresado.

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Dos enfermeras resultaron infectadas, pero sobrevivieron.

Esto dio lugar a una inversión de 260 millones de dólares de fondos estadounidenses destinados a la formación en preparación para el ébola y a las capacidades de respuesta, así como a la creación de 13 centros de tratamiento especializados, todo ello con el fin de ayudar a los hospitales a identificar, aislar y atender de forma segura a los pacientes sospechosos de ébola.

"No vamos a poder prevenir el 100% de las infecciones, pero sin duda estamos más preparados que nunca", dijo el Dr. ​Gavin Harris, experto en enfermedades transmisibles graves ⁠de la Universidad Emory de Atlanta, una de las 11 ciudades estadounidenses que acogen la Copa Mundial.

Las autoridades sanitarias y los hospitales de ‌las ciudades anfitrionas de EEUU se han estado preparando para hacer frente a diversas amenazas de enfermedades infecciosas, ya ⁠que 6,5 millones de aficionados viajarán por toda Norteamérica durante este evento de ⁠39 días que contará con 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han calificado de bajo el riesgo de ébola para los ⁠países anfitriones de la Copa Mundial, citando el sarampión, el COVID-19 y la gripe —que se propagan cuando se concentran grandes multitudes— ​como las amenazas más probables.

Sin embargo, el brote de ébola en la República Democrática del Congo, que ‌ha infectado a más de 675 personas y ha causado más ‌de 135 muertes, sigue siendo motivo de preocupación.

"El riesgo de contraer el ébola para cualquier persona en la Copa Mundial es ⁠extremadamente bajo. El ébola no se transmite por el aire ni a través del contacto casual; requiere contacto directo con los fluidos corporales de alguien que esté enfermo", dijo el Dr. Tom Frieden, director ejecutivo de Resolve to Save Lives y exdirector de los CDC.

"Pero bajo no es cero, y no será cero hasta que el brote se detenga en su origen, en la República Democrática del Congo".

APRENDER DEL PASADO

Las iniciativas de preparación ​ante el ébola en ‌EEUU, que comenzaron en 2015, surgieron de una colaboración entre la Universidad Emory, el Centro Médico de la Universidad de Nebraska y NYC Health + Hospitals/Bellevue en la ciudad de Nueva York, centros que atendieron a pacientes con ébola durante el brote de ébola en África Occidental, el mayor hasta la fecha.

"Se reconoció que teníamos el deber de formar a otros centros para que supieran identificar a posibles pacientes que pudieran haber estado expuestos o estuvieran enfermos de algo como el ébola", dijo Harris, ⁠de Emory.

Desde entonces, se ha formado a miles de trabajadores sanitarios para reconocer y tratar a pacientes con ébola y otros patógenos graves.

De cara al Mundial, los expertos en preparación han llevado a cabo ejercicios de formación a nivel nacional simulando un posible brote de MERS durante los partidos.

También han elaborado una guía para médicos, con el fin de sensibilizarles sobre enfermedades poco habituales en sus ciudades de origen, incluidas las transmitidas por mosquitos, como la malaria, el dengue y el chikungunya.

Estados Unidos, México y Canadá han instaurado controles en los aeropuertos y prohibiciones de viaje que restringen la entrada de personas no ciudadanas que hayan viajado recientemente a países afectados por el brote, y Estados Unidos ha instado a Europa a imponer restricciones similares. Harris dijo que ‌es probable que esas prohibiciones reduzcan las posibilidades de que se produzca un caso de ébola en las sedes de la Copa Mundial.

Para cumplir con las restricciones de Estados Unidos, la selección nacional de fútbol de la República Democrática del Congo abandonó el país en mayo y se entrenó en Bélgica antes de viajar a Estados Unidos.

En cada ciudad sede, la FIFA, las autoridades locales de salud pública y los sistemas hospitalarios han formado comités médicos que han estado realizando evaluaciones de riesgo de ébola y otras enfermedades infecciosas basándose en los equipos que jugarán en sus ciudades, las enfermedades ‌prevalentes en sus países de origen, las restricciones de visados y la logística de los estadios, dijo Harris.

En algunas zonas se ha debatido el suministro de tratamientos específicos para la enfermedad o de equipos de protección a las sedes y se están utilizando herramientas de vigilancia, como el control de las aguas residuales, ‌los datos sobre la calidad del ⁠aire y los historiales médicos electrónicos, para detectar brotes inusuales de enfermedades.

La FIFA dijo que los riesgos médicos se evalúan como parte de la planificación general del torneo y se gestionan en estrecha coordinación con las ciudades anfitrionas, ​que proporcionan responsables médicos que supervisan y coordinan los servicios.

Afirmó que está siguiendo de cerca el brote de ébola y que está en contacto con las autoridades deportivas y sanitarias de la República Democrática del Congo y de los tres países anfitriones.

Con información de Reuters