La terrible burrada de un participante de Pasapalabra que salió al aire: "Tortillera"

Insólito momento al aire de Pasapalabra: un participante se fue al pasto en el Rosco.

En Pasapalabra se vivió uno de los momentos más incómodos del ciclo. Uno de los participantes del Rosco se equivocó de manera grosera al momento de decir la palabra cuyo significado es "Poéticamente, mujer homosexual".

La situación ocurrió en la versión española de Pasapalabra. Ante la definición del conductor, este participante respondió sin dudar: "Tortillera". Los murmullos fueron inmediatos, puesto que este protagonista exclamó un lunfardo que es incorrecto a los ojos de la RAE. En efecto, la palabra correcta a utilizar es tribada o tríbada.