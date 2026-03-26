Insólita burrada de una famosa periodista deportiva en Pasapalabra: "Hinodoro"

El momento no tardo en viralizarse en las redes sociales.

Un inesperado momento al aire se volvió viral durante una nueva emisión de Pasapalabra, el ciclo conducido por Iván de Pineda, cuando la periodista deportiva Sara Skatle protagonizó un blooper que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

Todo ocurrió durante uno de los juegos del programa, en el que los participantes debían responder objetos que estaban en el baño, según cada letra del abecedario. La contrincante de Sara era Anna del Boca, la hija de la reconocida actriz Andrea del Boca, que es parte del stream de Telefe. La primera letra elegida por Sara fue la E, por la cual dijo “espejo” y yor su parte Anna eligió la letra A y dijo “alfombra”.

Sin dudar demasiado, Sklate respondió “H. inodoro”, lo que provocó una inmediata reacción de sorpresa entre sus compañeros de equipo y las risas espontáneas en el estudio. La periodista, al darse cuenta de la confusión, se tomó la situación con mucha naturalidad y también se rió de sí misma, generando un clima distendido que terminó siendo uno de los momentos más comentados del programa.

La pregunta infantil que Julieta Poggio respondió mal en Pasapalabra

La ex participante de Gran Hermano también fue protagonista de otro desopilante momento en una emisión distinta del programa, que rápidamente se volvió viral. Todo sucedió cuando llegó el turno de la letra P y Iván de Pineda planteó la consigna: “Personaje de la literatura y del cine. Muñeco de madera que cobra vida y le crece la nariz cuando miente”.

El error de Julieta Poggio que hizo divertir a todos.

Tras unos segundos de duda, la influencer sorprendió con su respuesta: “Piñón Fijo”. La reacción en el estudio fue inmediata. Entre risas, Daniela Celis y Luchi Patrone le gritaron la respuesta correcta: “¡Pinocho!”, mientras el conductor se tapaba la cara, sin poder creer el fallido.

Lejos de quedarse callada, Poggio se defendió con humor: “Obvio que sabía que era Pinocho. Cuando tenés todas esas letras en tu cara se te confunden los personajes”.