Cuánto sale el boleto de subte en abril 2026: el precio

Cuánto pago de subte en abril

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a registrar aumentos desde el 1° de abril de 2026, en el marco del esquema de actualización mensual atado a la inflación. En este contexto, el subte también ajustó sus tarifas, con un sistema que mantiene descuentos progresivos según la cantidad de viajes realizados en el mes. A diferencia de otros medios de transporte, el subte aplica una tarifa escalonada que reduce el costo por viaje a medida que el usuario acumula más trayectos.

El valor del transporte público

Cuánto cuesta el subte en abril de 2026

Los valores vigentes para el subte en abril son los siguientes:

Primeros 20 viajes: $1.414,00

$1.414,00 Viajes 21 a 30: $1.131,20

$1.131,20 Viajes 31 a 40: $989,80

$989,80 A partir del viaje 41: $848,40

Este esquema busca incentivar el uso frecuente del servicio, con descuentos automáticos que se aplican a medida que avanza el mes. Por su parte, el Premetro mantiene una tarifa unificada de $494,90, sin variaciones por cantidad de viajes.

Aumento de subte en CABA

La actualización forma parte de un ajuste generalizado en el transporte público, que en abril promedia subas cercanas al 5% tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires. El incremento se calculó en base al último dato de inflación disponible, correspondiente a febrero.

Aumento de subte: un esquema que seguirá ajustándose

El sistema de actualización tarifaria prevé nuevos incrementos en los próximos meses, en línea con la evolución de la inflación. Así, el precio del subte continuará ajustándose de manera periódica, impactando directamente en el gasto diario de quienes utilizan el servicio.

En abril de 2026, el boleto de subte parte desde $1.414 y puede reducirse hasta $848,40 según la cantidad de viajes realizados, dentro de un esquema que combina aumento tarifario y beneficios por frecuencia de uso.

Cuánto se espera de aumento en colectivos

En mayo de 2026 se aplicará el mayor aumento de tarifas para las líneas de colectivo que circulan en el AMBA en un año si se tiene en cuenta el sistema de indexación que rige a la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

La actualización se desprende del mecanismo vigente en ambas jurisdicciones, que establece que las tarifas se ajustan mensualmente sumando dos puntos porcentuales al último índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Para marzo, el Relevamiento de Expectaivas de Mercado estima que el índice de precios al consumidor marcará un ascenso del 3%, la cifra más alta en 12 meses.

Por ende, si el Indec confirma las previsiones privadas la semana que viene, en mayo habrá un aumento del 5%. En provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo que recorre de 0 a 3 kilómetros se iría a los $ 914,86. Mientras tanto, la tarifa para las líneas que circulan en la Ciudad de Buenos Aires subiría hasta los $ 751.

Es importante señalar que los parámetros mínimos no cubren la totalidad de la movilidad. Por ejemplo, para un tramo de 3 a 6 kilómetros, el costo de la tarifa en provincia superará por primera vez los mil pesos, ya que su valor se ubicaría en $ 1.019,16.