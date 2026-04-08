Empleadas domésticas: cuánto cobro por hora en abril 2026

Salarios confirmados en abril

El salario de las empleadas domésticas en abril se mantiene sin cambios respecto a los meses anteriores, en un contexto en el que todavía no se alcanzó un nuevo acuerdo paritario para el sector. De esta manera, continúan vigentes los valores definidos en los últimos ajustes aplicados entre febrero y marzo, junto con los adicionales establecidos por la normativa.

Para las tareas generales —la categoría más extendida dentro del régimen de casas particulares— el valor por hora se ubica en $3.348,37 para trabajadoras con retiro y en $3.599,86 para quienes trabajan sin retiro. Estos montos se utilizan como referencia mínima y sirven de base para calcular el salario mensual según la cantidad de horas trabajadas.

Salarios de empleadas domésticas

A diferencia de los primeros meses del año, en abril deja de abonarse el bono extraordinario que había sido otorgado como complemento, por lo que los ingresos quedan limitados a los salarios básicos y adicionales previstos en el esquema vigente. El régimen contempla distintas categorías, cada una con valores específicos por hora y por mes. En el caso de supervisión, los montos ascienden a $4.013,30 por hora con retiro y $4.382,63 sin retiro. Para tareas específicas, como cocina o mantenimiento especializado, los valores se ubican en $3.807,87 y $4.161,54, respectivamente.

En tanto, el personal destinado al cuidado de personas percibe $3.599,86 por hora con retiro y $4.012,14 sin retiro, mientras que los caseros —que residen en el lugar de trabajo— tienen un valor horario de $3.599,86.

Cuánto cobran las empleadas domésticas

Qué componentes se integran en el salario de las empleados domésticas

El esquema salarial también incorpora adicionales obligatorios. Uno de ellos es el plus por antigüedad, que suma un 1% por cada año trabajado con el mismo empleador y se aplica automáticamente sobre el salario. A su vez, existe un adicional por zona desfavorable del 30% para quienes prestan servicios en determinadas regiones del país, principalmente en la Patagonia y zonas específicas de la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a las condiciones laborales, la registración del vínculo es obligatoria y debe realizarse a través del sistema de ARCA, independientemente de la cantidad de horas trabajadas. El proceso exige cargar los datos del trabajador, definir la modalidad de contratación, la remuneración y el lugar de prestación de tareas.

Además, el calendario de abril incluyó el Día de las Empleadas Domésticas, celebrado el viernes 3. En caso de haber trabajado en esa fecha, corresponde el pago adicional como jornada especial, según lo establecido para feriados dentro del régimen.

Con este esquema, los salarios del sector se mantienen estables en el inicio del segundo trimestre del año, a la espera de una nueva negociación que actualice los valores frente al avance de la inflación.