Crisis yerbatera: productores trabajan a pérdida, se vacían las chacras y crece la concentración en pocas manos

El mate está en todas las mesas argentinas pero cada vez son menos quienes logran vivir de producir la yerba. Mientras el consumo interno crece y las grandes marcas consolidan ganancias, miles de pequeños productores y tareferos del noreste del país atraviesan una crisis marcada por precios de miseria, precarización laboral y venta de chacras. La desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei aceleró un proceso de concentración que favorece a los grandes molinos y deja al borde del quebranto a uno de los sectores más emblemáticos de las economías regionales.

La crisis es contundente: el kilo de hoja verde pasó de pagarse entre $350 y $400 a apenas $80 o $90 en poco más de dos años, llevando a una caída del -77,0% en lo que cobra el productor, durante la gestión libertaria. En paralelo, trabajadores rurales denuncian pagos de apenas $40 por kilo cosechado y crece la migración hacia Brasil en busca de mejores condiciones de vida. Según datos relevados por especialistas, solo durante el primer año del nuevo esquema la desregulación de la yerba mate provocó una pérdida de 200.000 millones de pesos para los productores.

La crisis yerbatera expone los efectos concretos del modelo económico libertario sobre una cadena históricamente desigual. Con el desmantelamiento de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el Gobierno eliminó herramientas clave para fijar precios y equilibrar la relación entre miles de productores y un mercado dominado por un puñado de grandes empresas. En concreto, diez compañías concentran cerca del 75% del mercado industrial y definen condiciones sobre una actividad de la que dependen más de 12.000 productores, unos 13.000 tareferos y miles de familias rurales que quedaron a merced de un puñado de grandes jugadores.

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Crisis de la cadena

En Argentina, la producción de yerba mate se concentra casi exclusivamente en Misiones (90% del total nacional, con una superficie que supera las 200.000 hectáreas) y, en menor medida, en Corrientes (27.500 hectáreas), ya que la región reúne condiciones excepcionales para el desarrollo del cultivo. Desde la llegada al gobierno de Javier Milei, el sector viene denunciando que, al menos tres factores que existían previamente, se agravaron en gran cuantía: mayor concentración, aumento de la precariedad y creciente expulsión de trabajadores y pequeños productores de la actividad.

La actual política económica de desregulación, iniciada con el DNU 70/2023 y profundizada por el Decreto 812/2025 y la Resolución del Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) 146/2025, quitaron al organismo –que había sido creado en 2002 tras la lucha emblemática del tractorazo- sus facultades esenciales para la fijación del precio de la hoja verde, la regulación de stocks y la planificación productiva. “Desde entonces, la economía yerbatera entró en una crisis profunda, caracterizada por la caída de ingresos, una mayor concentración y un creciente conflicto social”, alertó un documento presentado por Fundación para el Desarrollo Humano Integral.

La cadena de la yerba mate se configura como un mercado en el que la producción primaria se encuentra atomizada entre miles de pequeños y medianos productores, mientras que los eslabones de industrialización y comercialización presentan elevados niveles de concentración, lo que otorga a un reducido número de empresas un poder decisivo en la formación de precios. Estas dinámicas explican por qué históricamente los productores se organizaron para demandar la intervención estatal y por qué la creación del INYM constituyó una herramienta fundamental, “no para distorsionar un mercado ‘libre’, sino para intervenir sobre un mercado inherentemente desigual que tiende a profundizar la concentración económica y generar crisis recurrentes en la producción”, agregaron desde el centro de estudios.

Sin embargo, la eliminación de estos mecanismos regulatorios durante los dos años y medio de gestión libertaria “han profundizado las asimetrías existentes” ya que “la desregulación favoreció la concentración económica en los eslabones más fuertes de la cadena —la industria y los grandes comercializadores—, mientras coloca en una situación crítica a productores, tareferos y cooperativas”, explicaron los especialistas.

Márgenes al mínimo

Si bien la cadena de valor de la yerba mate presenta una estructura compleja y heterogénea, puede sintetizarse en torno a cuatro actores principales: los productores primarios (responsables del cultivo y la cosecha), los tareferos (aportan la fuerza de trabajo en las tareas de cosecha y recolección); los secaderos (realizan el primer procesamiento de la hoja verde) y los molinos (concentran las etapas finales de industrialización y comercialización).

En el eslabón primario existen alrededor de 12.500 productores registrados, en su mayoría propietarios de parcelas familiares con yerbales pequeños y medianos, cuyas superficies suelen oscilar entre las 5 y 8 hectáreas. Según datos del Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones, estas unidades explican aproximadamente el 70% de la producción nacional de yerba mate, lo que evidencia su centralidad dentro de la cadena. Sin embargo, este eslabón enfrenta un punto crítico en su situación económica: el precio de la hoja verde pasó de valores cercanos a $350–$400 por kilo a niveles de $80–$90 para productores no integrados en cooperativas. Para la tercera zafra bajo el nuevo esquema se proyectan valores de entre $120 y $150, muy por debajo de los costos de producción. Se estima que, durante el primer año, dejaron de ingresar alrededor de $200.000 millones al sector productivo.

“El colono ve reducidos sus márgenes al mínimo, mientras persisten los costos de flete, intermediación y financiamiento”, por lo que “la consecuencia inmediata es el riesgo de quiebra y remate de chacras, junto con procesos de migración laboral hacia países limítrofes, como Brasil”, indicó el documento sectorial al que accedió este medio.

La situación se expresa con mayor crudeza en el caso de los tareferos (unos 13.000 trabajadores). Cuando cae el precio al productor, el ajuste impacta de manera inmediata sobre la tarefa -la cosecha de hoja verde de yerba mate, núcleo del trabajo agrario- profundizando la inestabilidad laboral y los bajos salarios. Formalmente, la Resolución 276/2025 de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario fijó para diciembre de 2025 un valor cercano a los $77 por kilo de hoja verde. Sin embargo, relevamientos territoriales exhibieron una situación muy distinta: pagos efectivos en torno a los $40 por kilo, condiciones de alta precariedad y un incumplimiento extendido de los pisos salariales para estos trabajadores.

El contexto actual remite a lo ya sucedido en esta provincia cuando en la década del `90, también por decreto, se eliminó la entonces Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), predecesora el INYM, que fue resultado de largos reclamos de las familias productoras que ahora ven volver el tiempo atrás, y se manifiestan en reclamo por la propia subsistencia. En este escenario, los especialistas de la Fundación señalaron que “con participación de todos los actores de la cadena, el INYM había logrado sentar en la misma mesa a un colono con 10 hectáreas y al gerente de una multinacional para discutir la formación de precios sobre la base de los costos de producción y un margen de utilidad”, pero luego de la desregulación que impulsó La Libertad Avanza (LLA), “el precio queda definido por el comprador más grande, siendo los pequeños productores yerbateros quienes resultan más afectados por la caída de los precios”, puntualizaron.

Como resultado, comienza a evidenciarse con mayor fuerza el abandono de chacras por parte de pequeños productores que ya no logran cubrir sus costos, lo que lleva a “la venta de tierras a precios depreciados”. Se suma a esto un fenómeno social creciente: la migración laboral de jóvenes y trabajadores rurales hacia Brasil. Según confirmó el relevamiento, localidades misioneras fuertemente vinculadas a la producción yerbatera —como Comandante Andresito— comienzan a mostrar un vaciamiento progresivo, con hijos de productores y trabajadores que cruzan la frontera ante la imposibilidad de sostener ingresos en la provincia, empujando a miles de personas a buscar empleo temporario en cosechas del sur de Brasil.

El fenómeno no es aislado ya que se registran contingentes de trabajadores que migran hacia estados como Rio Grande do Sul para desempeñarse en cosechas frutícolas, donde perciben salarios más altos y, en algunos casos, cuentan con condiciones de alojamiento y transporte cubiertas por los empleadores. Según datos de la Receita Federal de Brasil, la cantidad de trabajadores argentinos — en su mayoría misioneros— que tramitaron el Cadastro de Pessoa Física (CPF), equivalente al CUIL argentino, pasó de un promedio de aproximadamente 8.000 registros anuales entre 2016 y 2021 a cerca de 40.000 en 2025, lo que evidencia un crecimiento exponencial de la migración laboral hacia el país vecino.

“En términos estructurales, el éxodo juvenil y rural funciona como un indicador de la crisis profunda de una economía regional que, tras la desregulación y la concentración del mercado, ya no logra garantizar condiciones mínimas de reproducción social en el territorio”, analizaron los economistas.

Mayor concentración industrial

En la etapa de procesamiento conviven distintos modelos de organización. Por una parte, el modelo cooperativo (representa el 25% del mercado total de yerba mate molida en Argentina) que resulta fundamental para los pequeños productores. En este esquema, las cooperativas actúan como reguladoras de precio para sus asociados, evitando la venta individual de la hoja verde en condiciones desfavorables, y constituyéndose como una figura colectiva capaz de intervenir estratégicamente en el mercado.

Por otro lado, se configura un modelo de concentración industrial que presenta una estructura de oligopsonio: se estima que en torno al 70% del mercado se encuentra concentrado en unas diez empresas. Según un informe del Centro de Estudios Agrarios (CEA, 2024), la gran cantidad de productores genera una producción anual de hoja verde que ronda las 800.000 toneladas anuales, no obstante, 10 grandes empresas industriales concentran casi el 75% de las compras primarias, al punto de que la dos primeras -Establecimiento Las Marías (marca Taragüí y otras) y Liebig (marca Playadito) concentran un tercio del mercado y junto a CBSe (misma marca) y La Cachuera (marca Amanda) llegan a casi la mitad del total de participación. Le siguen, Molinos (marca Nobleza Gaucha), Hreñuk (marca Rosamonte), Grupo Cordeiro (marca Verdeflor), Andresito (misma marca), Cachamai (igual marca) y J. Llorente y Cía. (marca La Tranquera).

En este contexto, la desregulación habilitó a la industria a imponer condiciones de compra sin contrapesos institucionales efectivos, profundizando las asimetrías y debilitando la capacidad de negociación del sector primario. De este modo, “las asimetrías estructurales no sólo se explican por las condiciones de producción, sino también por la creciente centralización del poder económico en los eslabones más concentrados del circuito yerbatero”, advirtió el documento.

A esta crisis económica se suma que la flexibilización de las regulaciones del sector habilitó un ingreso más libre de yerba proveniente de Brasil y Paraguay, favoreciendo aún más la estructura de costos de los grandes molinos y profundizando la presión sobre la rentabilidad de las y los pequeños productores.

La comercialización, también en pocas manos

El 90% de los hogares argentinos consume yerba mate envasada. En 2025, la salida de molinos al mercado interno fue de 324,7 millones de kilos, lo que representó un incremento del 7,3% respecto de 2024. Según los últimos informes del INYM, la población argentina tiene un promedio de consumo de 6,4 kilos por habitante al año.

Sin embargo, aunque existen múltiples marcas orientadas a distintos segmentos, la estructura de comercialización está dominada por los principales actores del modelo de concentración industrial, que son también quienes controlan la logística y la presencia en el sector supermercadista.

“Aproximadamente el 80% del volumen total de yerba mate molida que se consume en Argentina está en manos de diez marcas principales que se comercializa a través de supermercados e hipermercados”, indicó el informe coordinado por Patricia Lizarraga, Vanesa Della Casa, y Veronica Bernava, entre otros. En este marco, las especialistas plantearon que “resulta imprescindible restituir la facultad del INYM para fijar precios y avanzar hacia una regulación integral de la cadena —desde la producción hasta la comercialización— que obligue a los grandes compradores a pagar valores justos”.

Por último remarcaron que “resulta fundamental promover los procesos asociativos existentes, aquellos entramados de articulación entre cooperativas y experiencias productivas de la agricultura familiar campesina e indígena" así como "avanzar en la regulación efectiva del trabajo tarefero, garantizando que los precios fijados se traduzcan en ingresos dignos para quienes realizan la cosecha", concluyeron.