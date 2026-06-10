Crisis en Jujuy: facturas de luz con subas del 3.000% por el ajuste de Milei y sueldos licuados por Sadir

La política energética implementada por la gestión de Javier Milei, centrada en la eliminación de subsidios y el alza de precios mayoristas, provocó un grave impacto en territorio jujeño y el norte del país. El vocal primero de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones de la Provincia de Jujuy (SuSePu), Hugo Montaño, advirtió que, desde noviembre de 2023, los incrementos en la región alcanzaron niveles exorbitantes, con subas que oscilan entre el 2.400% y el 3.000%.

Mientras el gobernador Carlos Sadir plancha paritarias y rechaza negociar con los gremios, el salario de los jujeños se deteriora considerablemente. En este contexto de crisis y ajuste, Montaño señaló que "la situación es difícil para las familias, porque los servicios aumentan constantemente y eso afecta directamente el bolsillo”.

El funcionario del SuSePu explicó que el fuerte incremento tarifario se profundizó a partir de diciembre de 2023. “En ese momento la inflación era más alta, pero se aplicó una política de ajuste desproporcionada que impactó negativamente en toda la región”, sostuvo.

De esta manera, vinculó la suba de las boletas con los cambios en el esquema de subsidios implementados por el Gobierno nacional. “Se produjo una reconversión con la segmentación en tres niveles: N1 (ingresos altos), N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios), junto con una política que apunta a la quita progresiva de subsidios hasta 2026”, explicó.

Además, advirtió que este proceso genera incertidumbre, especialmente en regiones vulnerables. “Nos preocupa porque en Jujuy tenemos amplias zonas de la Puna y la Quebrada que no están integradas al sistema nacional, por lo tanto quedan excluidas de algunos beneficios”, señaló en declaraciones para Despertar 630.

Montaño también hizo referencia a estudios elaborados por organismos académicos que respaldan estos datos. “Hay informes de universidades y del CONICET que ubican los aumentos en la provincia en ese rango del 2.400% al 3.000%, lo que representa un porcentaje muy alto en relación con los ingresos de la población”, indicó.

El Gobierno acelera los aumentos del gas y ratifica que el precio lo pone el mercado

Este ajuste sostenido en la electricidad se suma a la drástica suba en las tarifas de gas. La secretaria de Energía, María Tettamanti, confirmó que avanza en cambios regulatorios para que las diferencias de costos en el sistema gasífero se trasladen con mayor rapidez a las facturas de los hogares.

La decisión fue confirmada por la titular del área durante el Midstream & Gas Day 2026, donde además ratificó la decisión oficial de que el Estado abandone cualquier intervención en la determinación del precio del gas y deje esa tarea exclusivamente en manos del mercado.

Según el último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-Conicet, la factura promedio de gas para un usuario residencial sin subsidios alcanzó en mayo los 71.732 pesos mensuales, mientras que para quienes reciben asistencia estatal llegó a 52.040 pesos. En el caso de los usuarios de ingresos altos (N1), el promedio se ubicó en torno a los 49.972 pesos mensuales.

Lo que anticipó la secretaria de Energía es un cambio en la mecánica de traslado de costos que podría hacer que los incrementos lleguen más rápido a las boletas, reduciendo los períodos de amortiguación que existían hasta ahora.

La explicación oficial es que el nuevo esquema permitiría suavizar las diferencias entre estaciones, evitando saltos bruscos concentrados en determinados momentos del año. Sin embargo, la consecuencia práctica es que cualquier incremento de costos tendría una vía más rápida para impactar en las facturas residenciales.