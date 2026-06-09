Científicos del Conicet volverán a explorar el fondo del mar a bordo del buque Falkor (too), en colaboración con el Schmidt Ocean Institute de Estados Unidos. En 2025, la expedición Talud Continental IV: Oasis Submarinos del Cañón de Mar del Plata tuvo un gran impacto convocando a millones de personas a través de un streaming. Ahora, los investigadores del Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) volverán a explorar el océano durante una nueva campaña científica internacional.

Con la misión Talud Continental V se explorarán los cañones Ameghino y Almirante Brown, ubicados frente a la provincia del Chubut, a aproximadamente 600 kilómetros de la costa. Se trata de una región poco explorada del Atlántico Sudoccidental, con alto potencial de biodiversidad y presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables.

La nueva exploración será encabezada por Daniel Lauretta, investigador del Conicet en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACNBR, CONICET) y jefe científico de las campañas Talud Continental IV y V. "Es una alegría enorme volver a trabajar en aguas profundas de nuestro país", aseguró.

"Esta campaña se llama Talud continental V y eso tiene que ver con que es la continuación de un plan de trabajo que inició allá por el 2011, cuando Pablo Penchaszadeh y Mariano Martinez pusieron el foco en el cañón Mar del Plata. Poder ir a trabajar a un área nueva e inexplorada maximiza la probabilidad de encontrar especies nuevas para la ciencia, que es uno de los grandes objetivos de la campaña”, afirmó Lauretta.

Cuándo será la nueva campaña del Conicet

La nueva expedición iniciará en abril de 2027 y durará 23 días, pero hay chance de que se adelante a febrero. “Además de la emoción científica por descubrir nuevos ambientes y especies, también sentimos una gran motivación por seguir construyendo capacidades en el país, fortaleciendo equipos de trabajo interdisciplinarios y generando información que pueda ser útil para la conservación y el manejo del Mar Argentino”, resaltó Martín Brogger, investigador del Conicet en el Instituto de Biología de Organismos Marino del Centro Nacional Patagónico (CENPAT).

Entre el 23 de julio y el 11 de agosto del año pasado, una expedición liderada por científicos del Conicet exploró el océano profundo en el cañón submarino Mar del Plata -una región de alta biodiversidad y poco explorada del Atlántico Sur- a bordo del Falkor (too). Durante esta expedición se utilizó por primera vez en la región un vehículo operado remotamente (ROV), lo que permitió capturar imágenes del fondo marino en ultra alta definición de hasta casi 4 mil metros de profundidad y recolectar muestras sin alterar el entorno.

En esa histórica campaña se documentaron arrecifes de corales de aguas frías, extensos campos de corales blandos y un biodiversidad extraordinaria, entre las que se encuentran más de 40 especies potencialmente nuevas para la ciencia. Pero la expedición también generó un impacto sin precedentes en la comunicación pública de la ciencia, con millones de visualizaciones en transmisiones en vivo desde el fondo del océano. Esta experiencia permitió acercar la ciencia marítima a la sociedad y a las instituciones educativas de todos los niveles.

Por su parte, Ignacio Chiesa, investigador del Conicet en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), sostuvo que los objetivos científicos para el Talud Continental IV eran "ambiciosos", ya que querían "aprovechar la tecnología del Falkor (too) para hacer una gran expedición".

"También sabíamos que las imágenes del fondo marino iban a ser impactantes y que eso representaba una oportunidad única para comunicar lo que hacemos. Claro que nunca imaginamos que la transmisión podía tener semejante repercusión. La sorpresa genuina ante cada ambiente o animal que descubríamos fue compartida con miles de personas, especialmente con los más chicos. Recibir tanto interés por el océano profundo y su fauna fue algo muy lindo que vamos a recordar durante toda nuestra carrera como investigadores”, expresó Chiesa.

¿Cómo será la nueva exploración del Conicet?

El Talud V se propone avanzar hacia una nueva región del margen continental argentino para ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas profundos, siguiendo con la línea de investigación sostenida desde hace más de una década. Los investigadores anticiparon que el objetivo central será superar los 4 mil metros, ampliando el rango de observación alcanzado en campañas anteriores y accediendo a zonas aún no estudiadas en nuestro país.

“Los cañones submarinos mundialmente son considerados posibles zonas de alta biodiversidad, ya que presentan una gran variedad de ambientes en una zona relativamente pequeña. Dado que el tiempo de barco es muy limitado y que los fondos bajo jurisdicción nacional son muy amplios, nosotros tratamos de ir a zonas donde suponemos que la biodiversidad es particularmente alta. En ese sentido tenemos grandes expectativas respecto a la fauna a encontrar en los cañones. La zona profunda de estos cañones no ha sido estudiada desde el punto de vista biológico hasta la fecha, por lo que va a ser la primera vez que vamos a poder ver y estudiar esta fauna”, explicó Lauretta.

La exploración que llevará adelante el equipo multidisciplinario de GEMPA, integrado por investigadores de distintas instituciones del país, abordará: biodiversidad de fondos profundos (invertebrados y peces); arrecifes de corales de aguas frías y hábitats vulnerables; ADN ambiental (eDNA) y conectividad biológica; procesos oceanográficos y dinámica de sedimentos e impacto humano en ambientes remotos, incluyendo microplásticos. El grupo de exploración estará conformado por 19 científicos de instituciones argentinas, en su mayoría del Conicet, incluyendo el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, el Instituto de Biología de Organismos Marinos, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, el Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada, el Centro Austral de Investigaciones Científicas, y el Instituto de Diversidad y Ecología Animal.

También formarán parte investigadores de las Universidades Nacionales de Buenos Aires (UBA), Córdoba (UNC), La Plata (UNLP) y Mar del Plata (UNMDP) y Prefectura Naval Argentina. Nuevamente, la campaña contará con el ROV SuBastian, capaz de explorar grandes profundidades con cámaras de alta definición y sistemas de muestreo de precisión.

Al igual que en la campaña anterior, la misión contará con transmisiones en vivo desde las profundidades del mar, lo que invita al pública a participar. También realizarán actividades educativas en tiempo real con escuelas de todo el país, generación de contenidos científicos y educativos, y una publicación abierta de datos en repositorios nacionales e internacionales.