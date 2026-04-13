Cuánto sale el boleto de colectivo en abril 2026: el precio en el AMBA

Cuánto aumenta el colectivo en abril

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a aumentar desde el 1° de abril de 2026, con subas que promedian el 5% tanto en la Ciudad como en la Provincia. El ajuste responde al esquema de actualización mensual que combina inflación más un adicional, impactando directamente en el costo del boleto de colectivo.

Cuánto cuesta el colectivo en la Ciudad de Buenos Aires

En las líneas que operan exclusivamente en la Ciudad, el boleto mínimo pasó a $715,24 para quienes tienen la tarjeta SUBE registrada.

Las tarifas según la distancia quedaron así:

De 3 a 6 km: $794,74

$794,74 De 6 a 12 km: $855,97

$855,97 De 12 a 27 km: $917,24

Para los usuarios que no tienen la SUBE registrada, el boleto mínimo arranca en $1.137,23, con valores más elevados en todos los tramos.

Aumento del transporte: golpe al bolsillo

Cuánto cuesta el colectivo en la provincia de Buenos Aires

En el territorio bonaerense, el boleto mínimo subió a $871,30, con los siguientes valores por sección:

De 3 a 6 km: $970,63

$970,63 De 6 a 12 km: $1.045,40

$1.045,40 De 12 a 27 km: $1.120,24

$1.120,24 Más de 27 km: $1.194,56

Tarifas en líneas nacionales

Las líneas de jurisdicción nacional también ajustaron sus valores. El boleto mínimo se fijó en $700, mientras que los tramos siguientes son:

Segunda sección: $779,78

$779,78 Tercera sección: $839,86

$839,86 De 12 a 27 km: $899,99

$899,99 Más de 27 km: $959,71

Aumento del transporte en la Ciudad

Cómo se actualizan las tarifas de transporte público

El esquema vigente establece aumentos mensuales en base al último dato de inflación publicado, al que se le suman dos puntos porcentuales adicionales. Este mecanismo continuará aplicándose en los próximos meses, por lo que se esperan nuevas subas en el corto plazo.

En abril el boleto de colectivo en el AMBA parte desde los $700 en líneas nacionales, $715 en la Ciudad y supera los $870 en la Provincia, consolidando una tendencia de aumentos sostenidos en el costo del transporte.

La queja de PBA por los subsidios del transporte

En medio de la creciente crisis del transporte, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, reunió a las principales cámaras del sector y apuntó contra el Gobierno nacional por la falta de respuestas. El encuentro se dio en un contexto de suba de costos, conflicto por subsidios y riesgo para la continuidad del servicio en la provincia de Buenos Aires.

Marinucci encabezó este lunes una reunión clave con las principales cámaras empresarias del transporte automotor, en un intento por encontrar soluciones ante la profundización de la crisis del transporte a nivel nacional. Del encuentro participaron también el subsecretario de Transporte, Damián Contreras, y el subsecretario Administrativo y Legal, Patricio D’Angelo, junto a representantes de las entidades más importantes del sector. La convocatoria se dio en medio del aumento sostenido del combustible, la suba generalizada de costos y las demoras en el envío de fondos por parte del Gobierno nacional.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el reclamo por los subsidios que, según el Gobierno bonaerense, la Nación adeuda desde hace más de dos años. "Si esos recursos se transfirieran, se podrían aliviar muchos problemas, entre ellos el transporte", sostuvo Marinucci, quien además remarcó la necesidad de una respuesta urgente para evitar que la crisis del transporte siga escalando.

El funcionario fue contundente al señalar que la situación actual no estaba prevista y que responde a decisiones tomadas a nivel nacional. "No alcanza con el esfuerzo de la Provincia si Nación no cumple con sus obligaciones", enfatizó.