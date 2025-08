Ahogadas por Milei, las provincias más que duplicaron sus deudas en siete meses

El ahogo selectivo de Nación a las provincias, recortando aquellas transferencias no automáticas (discrecionales), en particular, a los territorios que no considerados afín por el Gobierno derivó en una incremento del endeudamiento de estas jurisdicciones. En los primeros siete meses del año, las emisiones de deuda en el mercado acumuladas totalizaron los 4,2 billones de pesos, registrando un aumento del 132,5 por ciento interanual en términos reales.

Con un Gobierno nacional decidido a no cambiar su rumbo económico y político, el endeudamiento de las provincias repercutirá en nuevos ajustes presupuestarios, erosionando aún más las políticas públicas de los habitantes de las jurisdicciones más comprometidas.

El 58 por ciento de las emisiones totales correspondieron a la provincia de Buenos Aires (por 2,4 billones de pesos), que sigue reclamando en la Justicia la deuda con Nación; el 21 por ciento a Córdoba (por 865.708 millones); Chaco explicó el 11 por ciento (por 461.337 millones), Chubut el 5 por ciento (por 220.045 millones); Mendoza el 3 por ciento (por 125.826 millones), Entre Ríos el 2 por ciento (75.110 millones) y Tierra del Fuego el 0,1 por ciento (por 5.517 millones), según el relevamiento de Politikon Chaco.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que se presentará ante la Corte Suprema por la deuda total de la administración nacional, que asciende a 12,1 billones de pesos, según los valores actualizados a junio de 2025. Pero el gobierno de Javier Milei adeuda a otras provincias, como La Pampa, La Rioja, Formosa y Santiago del Estero. Para evitar el impacto en sus territorios, los gobernadores tuvieron que subirse al tren del endeudamiento para compensar la pérdida de los recursos adeudados. También reclaman, en paralelo, ante la Justicia lo adeudado por Nación.

Se suman provincias al endeudamiento

En julio, las provincias moderaron el volumen de vencimientos y emisiones respecto al mes previo aunque lo incrementaron en la comparación interanual. Se destaca en este marco que nuevas provincias acudieron al mercado de deuda en pesos. “En el acumulado de los primeros siete meses del año, las emisiones se expanden 123,3 por ciento real mientras que los vencimientos lo hacen al 13 por ciento.

En el séptimo mes del año cuatro provincias realizaron colocaciones en el mercado por un total de 428.526 millones de pesos (169,7 por ciento real interanual).

La provincia de Buenos Aires fue el distrito que realizó la mayor colocación con un total de 231.830 millones (54 por ciento del total de mes) que corresponden a tres Letras del Tesoro: LBS25 por 75.441 millones (a 56 días, a descuento), BB2O5 por 3.300 millones (letras capitalizables a 91 días) y LBG25 por 153.060 millones (reapertura).

fue el distrito que realizó la mayor colocación con un total de 231.830 millones (54 por ciento del total de mes) que corresponden a tres Letras del Tesoro: LBS25 por 75.441 millones (a 56 días, a descuento), BB2O5 por 3.300 millones (letras capitalizables a 91 días) y LBG25 por 153.060 millones (reapertura). La provincia del Chaco , por su parte, se ubicó en segundo lugar con un total de 116.069 millones de pesos (27 por ciento del total del mes), mediante dos colocaciones: por un lado, emitió un Título de Deuda (BLL26) por 52.000 millones a un año que paga una tasa TAMAR+5,5 por ciento; por otro lado, licitó Letras de Tesorería: BLO25 por 14.330 millones (a 91 días con TNA fija del 38 por ciento), BLE26 por 57 millones (a 182 días con TAMAR+4,9 por ciento) y BLG25 por 49.681 millones (reapertura).

, por su parte, se ubicó en segundo lugar con un total de 116.069 millones de pesos (27 por ciento del total del mes), mediante dos colocaciones: por un lado, emitió un Título de Deuda (BLL26) por 52.000 millones a un año que paga una tasa TAMAR+5,5 por ciento; por otro lado, licitó Letras de Tesorería: BLO25 por 14.330 millones (a 91 días con TNA fija del 38 por ciento), BLE26 por 57 millones (a 182 días con TAMAR+4,9 por ciento) y BLG25 por 49.681 millones (reapertura). La provincia de Entre Ríos salió por primera vez en el año al mercado de deuda y colocó Títulos de Deuda por un total de 75.110 millones de pesos (18 por ciento del mes). Se dividió en los Títulos Serie 1 ERL26 por 42.645 millones de peso (a 365 días con TNA fija del 35,75 por ciento) y los Serie 2 ERE27 por 32.465 (a 549 días con TAMAR+5,5 por ciento).

salió por primera vez en el año al mercado de deuda y colocó Títulos de Deuda por un total de 75.110 millones de pesos (18 por ciento del mes). Se dividió en los Títulos Serie 1 ERL26 por 42.645 millones de peso (a 365 días con TNA fija del 35,75 por ciento) y los Serie 2 ERE27 por 32.465 (a 549 días con TAMAR+5,5 por ciento). Similar situación se dio en la provincia de Tierra del Fuego, que por primera vez en el año licitó Letras del Tesoro y se hizo de 5.517 millones de pesos (1 por ciento del mes) vía dos colocaciones: TFS25 por 3.811 millones (a 60 días con TNA fija del 45,5 por ciento) y TFN25 por 1.706 millones (a 120 días con TNA fija del 44 por ciento).

Vencimientos que se acumulan

El endeudamiento replicó en una mayor carga de vencimientos. La provincia de Buenos Aires concentró el 57,8 por ciento del total de los vencimientos de títulos públicos provinciales de julio, por 241.777 millones de pesos, producto del pago de cuatro Letras del Tesoro. La provincia de Chubut se ubicó en el tercer lugar con vencimientos por 40.196 millones de pesos (9,6 por ciento del total). La Rioja explicó el 3,4 por ciento de los vencimientos del mes con pagos por 14.032 millones de pesos.

En julio cuatro provincias enfrentaron vencimientos en moneda extranjera. Córdoba pagó amortización y renta por 10,3 millones de dólares, Chubut abonó amortización de capital por 31,4 millones, Neuquén desembolsó en amortización y renta 27,1 millones y Tierra del Fuego hizo lo suyo cumpliendo con servicios por 6,1 millones. “El total efectivamente pagado en moneda extranjera (dólares en todos los casos) durante julio fue por 75 millones (23 por ciento del total del mes). Por su parte, la provincia de La Rioja tuvo vencimientos de títulos que se liquidan en dólares, pero se pagan en pesos; por ello, no se incluyen en este apartado”, señala el informe de la consultora.

A nivel acumulado, los vencimientos de títulos públicos provinciales totalizan entre enero y julio unos 3,7 billones de pesos, expandiéndose 13 por ciento interanual en términos reales. El 65 por ciento del total corresponde a Letras y el 35 por ciento restante a Bonos. Por moneda de origen, el 68 por ciento de los mismos fueron en pesos y el 32 por ciento en moneda extranjera (dólares y euros por un equivalente a 1.082 millones). Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Chubut y Neuquén explican el 91 por ciento de los vencimientos totales, mientras que otros 16 distritos concentran el 9 por ciento restante.

Tal como sucedió con el final del macrismo, de no volver a cumplir con las provincias, no sólo Nación, empresas y hogares deberán reestructurar sus deudas, sino que también deberán hacerlo varias jurisdicciones subnacionales.