Los 10 partidos de fútbol con más rating en la historia de la televisión en Argentina

Los 10 partidos de fútbol con más rating en la historia de la televisión argentina.

La IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol) difundió cuáles son los diez partidos oficiales con más rating en la historia de la televisión a nivel nacional. La Selección Argentina lidera cómodamente el ranking, ya que suele convocar a los hinchas de todos los clubes frente a la pantalla chica, aunque la sorpresa es que aparece un encuentro que no tuvo nada que ver con nuestro país.

En cuanto a los equipos puntualmente, apenas aparece uno en el top diez: Racing. Por supuesto que hay diversos factores para explicar esta situación: en la época actual de las redes sociales y demás dispositivos tecnológicos disponibles, el encendido en general de la TV se redujo muchísimo, más allá del deporte en sí.

A pesar de que la población creció notablemente hasta alcanzar las 48 millones de personas aproximadas en todo el territorio a finales del 2025, el hecho de poder ver los encuentros completos, los resúmenes o los recortes con lo más importante de los mismos en diversas plataformas alternativas generó que el rating de la televisión ya no sea tan relevante como antes. Por ello es que apenas dos de los diez compromisos que mandan en este listado pertenecen al siglo XXI.

Selección Argentina vs. Alemania Federal (3-2) | Final del Mundial de México 1986 | 86.4 puntos de rating. Selección Argentina vs. Inglaterra (2-1) | Cuartos de final del Mundial de México 1986 | 86 puntos de rating. Selección Argentina vs. Perú (6-0) | Segunda fase del Mundial de Argentina 1978 | 85.1 puntos de rating. Selección Argentina vs. Holanda (3-1) | Final del Mundial de Argentina 1978 | 84 puntos de rating. Racing vs. Celtic (Escocia) (1-0) | Final de la Copa Intercontinental 1967 en Uruguay | 83.6 puntos de rating. Selección Argentina vs. Alemania Federal (0-1) | Final del Mundial de Italia 1990 | 79.9 puntos de rating. Brasil vs. Alemania (1-7) | Semifinal del Mundial de Brasil 2014 | 75.2 puntos de rating. Selección Argentina vs. Inglaterra (2-2 y 4-3 en los penales) | Octavos de final del Mundial de Francia 1998 | 73.9 puntos de rating. Selección Argentina vs. México (2-1) | Octavos de final del Mundial de Alemania 2006 | 73.2 puntos de rating. Italia vs. Selección Argentina (1-1 y 3-4 en los penales) | Semifinal del Mundial de Italia 1990 | 72.8 puntos de rating.

Los 10 partidos de fútbol con más rating en la historia de la televisión argentina (IFFHS).

*La estadística contabiliza los picos más altos del rating en los momentos de los partidos, no el encendido en total de los mismos.