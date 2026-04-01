"Italia mereció perder": El periodista italiano que estalló tras la eliminación del Mundial 2026 ante Bosnia

El tercer Mundial de manera consecutiva que Italia no puede ingresar a la fase de grupos.

A menos de 100 días para el Mundial, se definieron los equipos clasificados del repechaje europeo y se puede apreciar que Bosnia eliminó a Italia en la tanda de penales tras ganarle por 4-1. Esto provocó la reacción de varios periodistas, pero hay uno de ellos que señaló que se trata de un resultado merecido que es producto de todos los errores que la federación viene cometiendo desde el campeonato obtenido en el 2006.

“La verdad que hoy Italia perdió merecidamente. Perdió merecidamente por toda una serie de razones. Y nosotros estamos pagando una crisis, que es una crisis del fútbol italiano en general. Porque también a nivel de clubes, Italia siempre, en todas las décadas de la historia del fútbol, había salido campeón de alguna Champions League o Copa de Campeones, como se llamaba antes. Y ahora es del 2010, ya van a ser 16 años, porque no tenemos a ningún equipo en cuartos de final. Así que esto ya es un asunto; va a ser el tercer Mundial consecutivo al cual Italia no participa después de dos Mundiales en los cuales había salido en el primer turno”, expresó el periodista italiano Vitto de Palma.

“Creo que acá la primera cabeza que tiene que caer es la del presidente de la Federación, Gabriele Gravina, que ya debió haberse ido cuando se falló el otro Mundial, que ya debió haberse ido después del papelón hecho en la última Eurocopa. Se agarró, como todo hombre de poder, se agarró del sillón, pero creo que hoy no va a tener ninguna posibilidad de mantenerse en el cargo. Y si él renuncia, como es normal que sea en esta circunstancia, está claro que la Federación va a ser intervenida”, agregó.

Además, el periodista señaló que otro de los problemas que el fútbol italiano dispone es la calidad de los árbitros. En la Serie A existe un criterio de juego que es totalmente distinto al que se puede apreciar en Europa y esto genera una serie de consecuencias. “La expulsión de Alessandro Bastoni es una jugada por la cual está acostumbrado a que en Italia nadie lo echa. Este es el problema que tiene Italia. Italia está acostumbrada a tener regla diferente”, afirmó.

Los medios también se expresaron

Los principales cinco medios de Italia que abordan el deporte fueron bastante críticos con la nueva ausencia de la selección en un Mundial. “Desastre azzurro: un fracaso sin precedentes”, expresó Corriere dello Sport. “Italia, un derrumbe infinito: el Mundial sigue siendo un espejismo”, agregó Tuttosport. “Una selección perdida: tres mundiales ausentes cuentan una crisis profunda”, señaló Corriere della Sera.

La sensación que se desprende de los titulares en la crónica del encuentro es que el periodismo se hartó del mal momento del equipo y dispone de una cierta preocupación por saber cuál es el verdadero piso de esta crisis. Una que podría llegar a extenderse al Mundial 2030 en caso de que no haya cambios en los próximos meses. “Italia otra vez afuera: el fútbol paga años de errores”, comentó La Repubblica. “Vergüenza Italia afuera del mundial por tercera vez”, tituló La Gazzetta dello Sport con uno de los títulos más fuertes de la jornada.