Napoli estudia sancionar a Lukaku por no presentarse a entrenar tras dejar selección belga

FOTO DE ARCHIVO. Serie A - Hellas Verona - Nápoles

Romelu Lukaku ​podría estar en apuros con el Napoli después de que el delantero belga no se presentó al entrenamiento ‌a pesar de haberse retirado ‌de la selección por una lesión, informó el martes el campeón de la Serie A italiana.

El club confirmó que Lukaku no se presentó tras ser convocado de nuevo al campo de entrenamiento, lo que ha desencadenado amenazas de medidas disciplinarias en una saga que ha dejado en el aire el futuro ​inmediato del exdelantero ⁠del Chelsea y del Inter de Milán.

Lukaku se retiró de ‌la gira estadounidense de Bélgica, perdiéndose los partidos ⁠de preparación para el Mundial contra ⁠Estados Unidos y México para trabajar su forma física. Los medios italianos informaron de que Lukaku se negó a regresar al ⁠campo de entrenamiento del club para su rehabilitación.

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"El Napoli ​puede confirmar que Romelu Lukaku no respondió a ‌la convocatoria de hoy para ‌volver a los entrenamientos", declaró el club italiano en un ⁠comunicado. "El club se reserva el derecho a considerar la adopción de las medidas disciplinarias oportunas, así como a determinar si el jugador seguirá entrenando con el equipo por un periodo ​indefinido".

Lukaku, que ‌marcó 14 goles la temporada pasada para llevar al Napoli al título de la Serie A, ha sufrido una campaña muy dura plagada de problemas físicos. Estuvo de baja durante la primera mitad de la temporada ⁠debido a una lesión en el tendón de la corva, mientras que solo ha marcado un gol en el campeonato en cinco apariciones como suplente desde su regreso en enero.

El delantero de 32 años defendió su decisión de permanecer en Bélgica para recibir tratamiento, alegando los continuos problemas físicos que han dificultado su vuelta a ‌la forma óptima.

"La verdad es que en las últimas semanas no me encontraba bien físicamente y me hice unas pruebas mientras estaba en Bélgica, que revelaron que tenía una inflamación y líquido en el músculo flexor de la cadera, junto al tejido cicatricial", ‌declaró Lukaku el lunes.

"Dado que es el segundo problema que he tenido desde que regresé a principios de noviembre, decidí hacer la rehabilitación ‌en Bélgica ⁠para poder ayudar cuando me necesiten", señaló. "Nunca podría dar la espalda al Napoli, nunca. No hay nada ​que me gustaría más que jugar y ganar (con) mi equipo. Pero ahora mismo tengo que asegurarme de estar clínicamente al 100%".

Con información de Reuters