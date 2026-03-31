Italia queda fuera de su tercer Mundial seguido tras perder en los penales ante Bosnia

2026. Jugadores de Bosnia y Herzegovina celebran la clasificación al Mundial tras la tanda de penaltis ante Italia

La ausencia de la selección de fútbol de ‌Italia de ‌la Copa del Mundo continuará tras la derrota 4-1 en la tanda de penales ante Bosnia en la final de una de las llaves de ​la repesca ⁠de la UEFA el martes, ‌después de un empate ⁠1-1 en los ⁠120 minutos de juego.

Italia, cuatro veces campeona planetaria, no participa en ⁠el máximo torneo de la ​FIFA desde 2014, ‌cuando justamente Bosnia jugó ‌el que hasta ahora era ⁠su único Mundial.

Italia tuvo un comienzo perfecto, con Moise Kean adelantando al equipo en ​el ‌minuto 15, pero la expulsión de Alessandro Bastoni cuatro minutos antes del descanso reavivó las esperanzas del equipo ⁠local.

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Bosnia empató a 11 minutos del final gracias a Haris Tabakovic para extender las acciones.

En la tanda de penales, tanto Pio Esposito como Bryan Cristante fallaron sus ‌remates, mientras que los bosnios no fallaron para repetir su victoria en la misma instancia de la semifinal contra Gales.

En la fase ‌inicial del Mundial, que se jugará del 11 de junio al ‌19 de ⁠julio, Bosnia estará en el Grupo B, donde ​se medirá con Canadá, Qatar y Suiza.

Con información de Reuters