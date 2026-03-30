Italia siente la presión antes de final de repesca al Mundial, dice capitán bosnio Dzeko

El delanterio bosnio Edin Dzeko ofrece una conferencia de prensa antes de la repesca mundialista ante Italia, en la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina.

El capitán ​de Bosnia, Edin Dzeko, restó importancia a la polémica suscitada por la celebración de los futbolistas de Italia ‌tras la victoria de ‌su equipo sobre Gales, pero dijo que esa reacción demuestra que la tetracampeona del mundo siente la presión de cara a la final de la repesca de la UEFA al Mundial que enfrentará a ambos conjuntos.

Italia ganó su semifinal contra Irlanda del Norte el jueves y varios jugadores aparecieron ​en la televisión ⁠viendo la victoria de Bosnia en la tanda de ‌penales ante Gales. Los italianos parecían eufóricos tras ⁠el triunfo de Bosnia y los ⁠aficionados bosnios reaccionaron con enfado cuando el video se compartió en las redes sociales, alegando que era una falta de respeto ⁠hacia su equipo.

"Lo que pasó es algo completamente ​normal porque todos tenemos nuestras preferencias; la ‌mía era quizá no jugar contra ‌Italia", dijo Dzeko a periodistas el lunes, antes del ⁠partido del martes en Zenica. "Pero hoy en día hay que tener cuidado, con las redes sociales todo se magnifica".

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Italia corre el riesgo de quedarse fuera de un Mundial por ​tercera vez ‌consecutiva.

"Italia no quería jugar en Gales, no sé por qué, porque fuimos allí sin miedo y ganamos", afirmó Dzeko. "No sé por qué Italia debería tener miedo de Gales o de Bosnia. Italia es una ⁠selección increíble que ha ganado cuatro Mundiales".

"Si tienen miedo de jugar en Gales, significa que algo no funciona, y quizá deberíamos verlo así: podrían sufrir mucho en este partido porque se juegan mucho tras haberse perdido dos Mundiales. Eso significa que tienen miedo", comentó.

Los problemas de Italia no se limitan a la selección. ‌Ningún club italiano ha llegado a cuartos de final de la Liga de Campeones esta temporada y, tras haber jugado en Inter, Roma y Fiorentina, Dzeko conoce bien los problemas del fútbol italiano. Bosnia, por su parte, también aspira a volver al ‌Mundial por primera vez desde 2014, su única participación hasta la fecha.

"Sus medios se quejan constantemente de que al fútbol italiano ‌le falta intensidad, ⁠por eso los clubes italianos no han obtenido buenos resultados en Europa últimamente", dijo Dzeko. "Espero un ​partido muy táctico, dado lo que está en juego para ambos, y creo que ambos equipos serán muy cautelosos desde el principio".

Con información de Reuters