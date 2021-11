Sonríe Scaloni: una figura de la Selección ya está para jugar

Luego de varios días de espera, Lionel Scaloni recibió una gran y esperada noticia para la Selección Argentina de cara a lo que se viene.

Las buenas noticias en la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni abundan. La recuperación de Lionel Messi y la posible vuelta al equipo titular tanto suya como de Leandro Paredes ilusionan al DT de contar con el equipo casi completo para afrontar el duelo ante Brasil en San Juan. Nicolás González no viajó al país por dar Covid-19 positivo en reiteradas ocasiones durante varios días. Por suerte su espera se terminó este 13 de noviembre.

Mientras tanto, la "Scaloneta" ganó ante Uruguay y está a un paso de llegar al Mundial de Qatar 2022. El próximo martes 16 del corriente recibirá a la "Verdeamarela" -ya clasificada- en un nuevo clásico de América. Lamentablemente, a pesar de que el delantero se recuperó no será de la partida pero sí se reintegrará a los entrenamientos con la Fiorentina.

El joven jugador se mantuvo aislado de sus compañeros de equipo desde el pasado 26 de octubre en adelante cuando recibió el primer diagnóstico. Según comunicó la institución italiana en su momento, el multifacético jugador era asintomático. Para su suerte, y la del DT, es muy probable que en las próximas convocatorias vista nuevamente los colores del conjunto nacional.

"Fiorentina anuncia que el futbolista Nicolás González, sometido a pruebas moleculares para buscar el virus Covid-19, dio negativo. Hoy comenzará el proceso de diagnóstico necesario para obtener la idoneidad para regresar al campo", anunció la "Fiore" a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. De esta manera se termina también la espera para el club que lo adquirió en el último mercado de pases.

El mal momento que vivió a causa del Coronavirus

Mariano Closs habló con el delantero en ESPN F12 y le consultó como está en este momento: "Muy bien por suerte, en Fiorentina, nos quedamos. Es increíble, ni yo entiendo. Hace 18 días que estoy encerrado, que vengo dando positivo. Es algo que no entiendo. Pensé que eran 10 días como mucho. Estoy vacunado y te juro que no entiendo nada. Veremos cuando me puedo recuperar y volver a las canchas", afirmó González.

Por otro lado, el conductor le preguntó acerca de lo que le dicen los médicos: "Están esperando que me de negativo y mandarme a Roma para hacerme unos estudios para controlar que todo esté bien. Tengo las dos vacunas de la Moderna. Estoy triste, me duele porque trabajo para estar en la Selección. Tengo que estar tranquilo, recuperarme, enfocarme, seguir trabajando y esperar a enero para ver si me vuelven a convocar", sentenció.