El Cabezón Ruggeri liquidó a Mariano Closs en ESPN: "No te entiendo, me vuelve loco"

Durante una nueva emisión de Equipo F en la pantalla de ESPN se armó el debate por el presente de Edwin Cardona en Boca y Oscar Ruggeri le fue con los tapones de punta a Mariano Closs.

Boca Juniors se impuso por 3 a 0 ante Aldosivi en Mar del Plata y no se baja de la pelea del campeonato a pesar que estar a 13 puntos del líder, River Plate. Una de las figuras del equipo que dirige Sebastián Battaglia en este encuentro fue Edwin Cardona quien coronó su buena actuación con un gol a los 25 minutos del complemento. Oscar Ruggeri no coincidió con Mariano Closs en el debate por el presente del colombiano y lo liquidó al aire.

Cabe destacar que el volante del "Xeneize" no tuvo un buen año hasta el momento. El faltazo en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, la fiesta en la que apareció mientras su equipo quedaba afuera del certamen y varias actitudes que no gustaron lo condenan. Pero ante el "Tiburón" demostró que en la cancha cumple y fue uno de los mejores.

El primero en defender al crack de la selección "Cafetera" fue Closs quien elogió su trabajo. Pero el "Cabezón" le salió al cruce: "No te entiendo a vos. Me vuelve loco, porque juega muy bien pero me decís 'un día juega muy bien y otro día está mal'. Vos porque no jugás con él. No podés en un equipo como Boca analizar si un día jugó bien y el otro mal, dale", lanzó Ruggeri.

El relator respondió a la crítica: "Me parece que en lo que tiene falla es en el compromiso, que es el entrenamiento. Porque cuando juega toca tres, cinco o las pelotas que vos quieras, es determinante", a lo que el exdefensor de la Selección Argentina opinó: "Estoy de acuerdo con vos que cuando juega juega bien, pero tiene falta de compromiso como profesional. No podés comprar un jugar que juega un pedacito si y un pedacito no", culminó.

La polémica en el gol de Cardona

El defensor Lisandro López recibió la pelota en campo propio y vio a Eduardo Salvio abrirse por la banda derecha, buscando un hueco entre la defensa de Aldosivi. Le lanzó un centro largo y el "Toto" trató de controlar la pelota, aunque se le fue un poco lejos y llegó a puntearla con lo justo. Aquí es donde está puesta la lupa, a partir de una captura de la televisación, donde se ve a la pelota al filo de la línea de fondo.

La jugada prosiguió y, tras una serie de rebotes, Edwin Cardona marcó el segundo tanto parcial para Boca Juniors, que luego se llevó el triunfo por 3-0 ante el Tiburón de Mar del Plata, equipo hoy dirigido tácticamente por Martín Palermo, ídolo y emblema en la historia del "Xeneize".

Fernando Gago lo quiere para Racing

Durante el ciclo ESPN F12 analizaron el presente del jugador y anticiparon que el próximo 30 de noviembre el club de La Ribera tiene tiempo de decidir si ejecuta o no la opción de compra. De acuerdo a lo que definan tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre para abonar. Si la respuesta es negativa la institución presidida por Víctor Blanco iría a la carga por él.