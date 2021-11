El método de Oscar Ruggeri para no usar el aire acondicionado en verano

El ex campeón con la Selección Argentina contó su peculiar método para evitar el uso del aire acondicionado.

De cara a un verano que está cada vez mas cerca y luego de varios días de un calor infernal con temperaturas récord para el mes de octubre, Oscar Ruggeri contó su peculiar método para evitar el uso del aire acondicionado, un aparato que desde diciembre hasta marzo gasta energía "a lo loco" y provoca importantísimos incrementos en las facturas de luz.

Esas consecuencias económicas suelen ser dolorosas, pero Ruggeri implementó un método que compartió al aire del programa ESPN F90, que conduce el Pollo Vignolo, donde es una suerte de "capitán de los panelistas". El disparador para la confesión que hizo el ex integrante de la Selección Nacional lo dio su compañero Marcelo "Cholo" Sottile, quien sorprendió al contar que “a Oscar no le gusta el aire acondicionado”.

Y si, estaba en lo cierto porque “el cabezón” es anti-uso del "split frío-calor". Y tiene su técnica mental para evitar necesitarlo. “Me siento y digo ´no tengo calor, no tengo calor y no tengo calor. Y me concentro´”, aseguró Oscar quien, con su esposa, atravesaron un drama familiar.

“Me acostumbré jugando. Cuando íbamos a la cancha no se prendía el aire en el micro porque tenías que estar con el clima del día, del partido, de la semana”, recordó Ruggeri.

Para luego contar que fue Carlos Bilardo, el ex DT de del seleccionado, quien le inculcó a los jugadores el "no uso" del aire. “Yo creo que lo agarré de ahí”, dijo Oscar. No obstante, el ex jugador de fútbol reconoció que, por las noches, recurre a la tecnología para poder dormir.

“Uso el ventilador de techo que hay en mi habitación para poder descansar y me tapo con una sabanita”, compartió Ruggeri, y aseguró que su familia sigue su línea de pensamiento, en verano, cuando el calor azota.

Oscar Ruggeri enfrenta una durísima denuncia

Oscar Ruggeri se colocó en el centro de la escena tras criticar duramente a Juan Román Riquelme. Sus declaraciones en ESPN resonaron en los pasillos de La Bombonera, a punto tal de ser cuestionado por diferentes personalidades del fútbol argentino e internacional. Sin ir más lejos, el colombiano Fabián Vargas (excompañero del "Torero" en Boca Juniors), liquidó al "Cabezón" filtrando intimidades sobre la personalidad del campeón del mundo en 1986.

“Tiene derecho a opinar, pero Ruggeri no es un faro de la moral. Cuando estuvo en esos cargos hacía lo mismo o cosas peores. Entonces, venir a criticarlo ahora, donde no saben qué dijo realmente. Yo escuché a los jugadores y al técnico y (Riquelme) fue a dar una voz de aliento y de apoyo. En los diarios sale que fue a regañarlos y a decirles hasta malas palabras, pero conociéndolo a Román creo que lo que busca es levantar el ánimo del equipo y que sigan por el camino que venían previo al partido con Vélez”, aseguró Fabián Vargas, en defensa de Juan Román Riquelme.