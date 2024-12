Vélez le ganó a Sarmiento y se escapa en la punta del fútbol argentino

Vélez, sin brillar, venció a Sarmiento de Junín por 1 a 0 en un discreto encuentro disputado esta noche, en Liniers, en el marco de la vigésimoquinta fecha de la Liga Profesional 2024 y extendió su liderazgo.

El mediocampista Claudio Aquino de penal, a los 40 minutos del primer tiempo, anotó el tanto del triunfo para el elenco de Liniers. Vélez comenzó el encuentro con ambición y un juego posesivo, punzante y con protagonismo, para no dejar dudas ante su público que llegar a la final de la Copa Argentina no sería un tema para perder de foco la Liga Profesional.





Pese a que sus acciones fueron esperanzadoras en el estadio José Amalfitani, con el correr de los minutos fue decayendo su nivel ante un Sarmiento que no propuso mucho y fue un fiel reflejo de su presente, en el cual estuvo peleando por mntener la categoría hasta que la AFA suspendió los descensos.



Cuando todo era incertidumbre y su público entró en la desesperación (ya que sus perseguidores lo aprietan), el árbitro Nicolás Ramírez sancionó un penal por mano dentro del área a favor de Vélez y Aquino, con un remate a colocar -pero con lo justo- abrió el marcador antes que termine el primer acto. Ya en el complemento, la historia volvió a repetirse, el equipo de Gustavo Quinteros manejó los hilos del encuentro, pero careció de ideas y profundidad en los últimos metros para ampliar la ventaja.



Por su parte, Sarmiento no tuvo rebeldía y aunque Sanguinetti metió mano con los cambios, no logró modificar la imagen a su equipo para inquietar a un Vélez que se quedó con un triunfo vital y necesario, el cual le permitió dar un nuevo paso firme hacía el título.