El mal momento que atraviesa una figura de la Selección Argentina: "No entiendo"

Una figura de la Selección Argentina, quien no jugará en esta doble fecha de Eliminatorias a raíz del Covid-19 reveló detalles del mal momento que atraviesa.

La Selección Argentina se prepara para las fechas de Eliminatorias en las que enfrentará a Uruguay este viernes 12 de noviembre y el martes 16 a Brasil. Lionel Scaloni no contará con algunas de sus estrellas y una de ellas es Nicolás González, el delantero de la Fiorentina, que tras más de dos semanas con Covid aún no está recuperado. Sobre esto dialogó en ESPN F12 con Gustavo López y reveló el mal momento que atraviesa.

El atacante surgido de Argentinos Juniors, uno de los elegidos por el DT desde su llegada a la dirección técnica de la "Albiceleste", está aislado desde el 26 de octubre de sus compañeros de equipo. Según comunicó la institución en su momento, el multifacético jugador es asintomático. Finalmente, varios días después del primer diagnóstico no estará presente para vestir la camiseta del conjunto nacional.

El conductor del ciclo lo presentó y le consultó como está en este momento: "Muy bien por suerte, en Fiorentina, nos quedamos. Es increíble, ni yo entiendo. Hace 18 días que estoy encerrado, que vengo dando positivo. Es algo que no entiendo. Pensé que eran 10 días como mucho. Estoy vacunado y te juro que no entiendo nada. Veremos cuando me puedo recuperar y volver a las canchas", afirmó González.

Por otro lado, Closs le preguntó acerca de lo que le dicen los médicos: "Están esperando que me de negativo y mandarme a Roma para hacerme unos estudios para controlar que todo esté bien. Tengo las dos vacunas de la Moderna. Estoy triste, me duele porque trabajo para estar en la Selección. Tengo que estar tranquilo, recuperarme, enfocarme, seguir trabajando y esperar a enero para ver si me vuelven a convocar", sentenció.

¿Messi desde el arranque?

Una de las grandes dudas para el encuentro ante Uruguay es si finalmente el mejor del mundo estará entre los titulares. La lesión que arrastra en su rodilla hace varias semanas lo pone en duda para jugar desde el comienzo. Sin embargo, las declaraciones de Scaloni, quien sostuvo que el jugador del PSG "está bien y que si sigue así, va a jugar", ilusionan a más de uno con verlo ante la "Celeste".

La lista de convocados de Argentina:

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Juan Musso (Atalanta, Italia) y Federico Gomes Gerth (Tigre).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla, España), Nahuel Molina Lucero (Udinese, Italia), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Germán Pezzella (Betis, España), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Nicolás Tagliafico (Ajax), Lisandro Martínez (Ajax),Marcos Acuña (Sevilla, España) y Gastón Ávila (Rosario Central).

Mediocampistas: Guido Rodríguez (Betis), Leandro Paredes (PSG), Enzo Fernández (River Plate), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen, Alemania), Giovanni Lo Celso (Tottenham), Nicolás Domínguez (Bologna, Italia), Santiago Simón (River Plate), Cristian Medina (Boca Juniors), Matías Soulé (Juventus) y Thiago Almada (Vélez Sarsfield).

Delanteros: Ángel Di María (PSG), Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter, Italia), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Julián Álvarez (River Plate), Joaquín Correa (Inter, Italia), Ezequiel Zeballos (Boca Juniors).

Próximas fechas de La Scaloneta

Fecha 13 - Viernes 12 de noviembre

Uruguay vs. Argentina en Montevideo, a las 16:00

Fecha 14 - Martes 16 de noviembre

Argentina vs. Brasil en San Juan, a las 16:00

Fecha 15 - Jueves 27 de enero

Chile vs. Argentina en Santiago, a las 17:00

Fecha 16 - Martes 1 de febrero

Argentina vs. Colombia en Buenos Aires, a las 17:00

Fecha 17 - Jueves 24 de marzo

Argentina vs. Venezuela en Buenos Aires, a las 17:00

Fecha 18 - Martes 29 de marzo