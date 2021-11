Importante baja de último momento en la Selección Argentina por Covid-19

Un jugador fundamental para Lionel Scaloni en la Selección Argentina no será de la partida en la doble fecha de Eliminatorias por dar Covid positivo.

Uno de los jugadores "mimados" por Lionel Scaloni se perderá los partidos ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Tras varias semanas de no recuperarse del Covid, en las primeras horas de este miércoles 10 de noviembre, Nicolás González se realizó el PCR correspondiente y nuevamente le dio positivo. Así, la Selección Argentina pierde a uno de los campeones de América para dichos duelos.

El jugador de la Fiorentina de Italia, uno de los elegidos por el DT desde su llegada a la dirección técnica de la "Albiceleste", está aislado desde el 26 de octubre de sus compañeros de equipo. Según comunicó la institución en su momento, el multifacético delantero es asintomático. Finalmente, varias semanas después del primer diagnóstico no estará presente para vestir la camiseta del conjunto nacional.

Hay varios "averiados" entre los convocados por el técnico. Leandro Paredes no llega en óptimas condiciones y hasta último momento se esperó por Juan Foyth quien no llegó a la lista al igual que Lucas Alario. Por su parte Lionel Messi en principio no estará entre los titulares en el encuentro ante la "Celeste" pero sí desde el arranque ante la "Verdeamarela".

Entre distintas bajas y la decisión de Scaloni de convocar a nuevos nombres para las Eliminatorias se sumaron varios del fútbol argentino. Muchos de ellos en un gran nivel como es el caso de Enzo Fernández y Santiago Simón de River Plate, Cristian Medina y Ezequiel Zeballos de Boca Juniors, Thiago Almada de Vélez Sarsfield, Gastón Ávila de Rosario Central y una de las sorpresas como lo es el arquero Federico Gomes Gerth de Tigre.

La lista de convocados de Argentina:

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Juan Musso (Atalanta, Italia) y Federico Gomes Gerth (Tigre).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla, España), Nahuel Molina Lucero (Udinese, Italia), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Germán Pezzella (Betis, España), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Nicolás Tagliafico (Ajax), Lisandro Martínez (Ajax),Marcos Acuña (Sevilla, España) y Gastón Ávila (Rosario Central).

Mediocampistas: Guido Rodríguez (Betis), Leandro Paredes (PSG), Enzo Fernández (River Plate), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen, Alemania), Giovanni Lo Celso (Tottenham), Nicolás Domínguez (Bologna, Italia), Santiago Simón (River Plate), Cristian Medina (Boca Juniors), Matías Soulé (Juventus) y Thiago Almada (Vélez Sarsfield).

Delanteros: Ángel Di María (PSG), Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter, Italia), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Julián Álvarez (River Plate), Joaquín Correa (Inter, Italia), Ezequiel Zeballos (Boca Juniors).

Próximas fechas de La Scaloneta

Fecha 13 - Jueves 11 de noviembre

Uruguay vs. Argentina en Montevideo, a las 16:00

Fecha 14 - Martes 16 de noviembre

Argentina vs. Brasil en San Juan, a las 16:00

Fecha 15 - Jueves 27 de enero

Chile vs. Argentina en Santiago, a las 17:00

Fecha 16 - Martes 1 de febrero

Argentina vs. Colombia en Buenos Aires, a las 17:00

Fecha 17 - Jueves 24 de marzo

Argentina vs. Venezuela en Buenos Aires, a las 17:00

Fecha 18 - Martes 29 de marzo