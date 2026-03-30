Scaloni prepara la despedida de la Selección Argentina vs. Zambia: titulares y el plan con Messi

Los planes de Scaloni en la Selección Argentina para el amistoso ante Zambia (foto: AFA).

Lionel Scaloni planifica el último amistoso de la Selección Argentina como local antes del Mundial 2026, que será frente a Zambia en La Bombonera. El director técnico de 47 años tiene la decisión de tomada de colocar a la mayoría de los habituales titulares desde el arranque, después del flojo segundo tiempo contra Mauritania en la cancha de Boca Juniors.

De esta manera, la alineación sería muy parecida a la ideal, con Lionel Messi de movida. Si bien la intención inicial era que el capitán descansara e ingresara en el complemento como en el cotejo anterior, el director técnico ya dijo muchas veces que el rosarino decide qué hacer: si el 10 quiere, es titular. Y así será en este caso.

Además, uno de los líderes como Nicolás Otamendi regresaría a la alineación por Marcos Senesi, que no conformó en líneas generales ante Mauritania. Otra de las modificaciones sería la de Nicolás Tagliafico por Marcos Acuña en el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Leandro Paredes sustituirá a Thiago Almada para cambiar el esquema de un 4-2-3-1 a un 4-3-3. Por último, en la ofensiva, Giuliano Simeone ocuparía el sitio de Nicolás González.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Zambia

De esta forma, Scaloni se inclinará entonces por Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

Si bien esta alineación es la más probable, tampoco se descarta que pueda aparecer desde el arranque Valentín "Colo" Barco por Fernández o Mac Allister, o que incluso José Manuel "Flaco" López pueda reemplazar a Álvarez. En la segunda parte también habría rodaje para otros futbolistas como Gerónimo Rulli, Tomás Palacios, Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Gabriel Rojas, Máximo Perrone, Exequiel Palacios, Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni.

Los planes de Scaloni en la Selección Argentina para el amistoso ante Zambia (foto: AFA).

Cómo ver a la Selección Argentina vs. Zambia: día, hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Scaloni recibirá a los africanos el martes 31 de marzo del 2026 a las 20.15 en el amistoso, en La Bombonera. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Telefe, mientras que el streaming online irá por las pantallas de DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

La Selección Argentina tendrá dos amistosos más antes del Mundial

La AFA trabaja para cerrar otros dos compromisos preparatorios para la "Albiceleste", aunque serían fuera del país. Entre el 1° y el 9 de junio, es decir pocos días antes del debut del 16 en la Copa del Mundo, el campeón vigente podría enfrentar en Estados Unidos a rivales como el local, México, Serbia u Honduras.